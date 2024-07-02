  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

02/07/2024

KK星期二｜人行借國債 為債券市場「降溫」？｜分析車企6月交付量

#Hot Deals #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #人民銀行 #國債 #新能源車股 #01211 #比亞迪 #理想 #2015 #ASMPT #00388 #00522 #商湯 #港交所 #00020 #南方恒生科技 #03033 #濰柴動力 #騰訊 #潤電 #網易 #中國平安 #00700 #02318 #02338 #09999
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　人民銀行發布公開市場業務公告顯示，為維護債券市場穩健運行，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，市場認為可視作再度釋出債券市場應理性「降溫」的信號，相關動作背後有何啟示？為人行買賣國債的「前奏」？新能源車企陸續公布6月交付量數據，比亞迪(01211)、理想(02015)、蔚來(09866)及小鵬(09868)交付量按年均有雙位數增長，銷售表現符合市場預期？大部分車企未能完成年初定下銷量目標的一半，蔚小理股價早段向上，惟比亞迪不升反跌，原因何在？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/oGYxsOSL2Cw

 

►把時間軸拉到01:40開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#Hot Deals #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #人民銀行 #國債 #新能源車股 #01211 #比亞迪 #理想 #2015 #ASMPT #00388 #00522 #商湯 #港交所 #00020 #南方恒生科技 #03033 #濰柴動力 #騰訊 #潤電 #網易 #中國平安 #00700 #02318 #02338 #09999
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk