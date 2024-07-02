姜濤激似《玩轉腦朋友2》新角色阿尷！於IG用5字爆笑回應！網民話花姐似阿愁？網民提議拍真人版

迪士尼動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）下月上映，今集加了不少新角色，當中肥頭耷耳的阿尷（Embarrassment），唔少網民都認為激似肥仔時期的MIRROR成員姜濤！6月27日姜濤竟然「上水」以五字回應！

《玩轉腦朋友2》加入不少新角色，主人翁韋莉的情緒阿樂、阿愁、阿驚、阿燥及阿憎繼續存在之外，韋莉的腦海亦加入不少新情緒，包括阿焦（Anxiety）、阿羨（Envy）、阿厭（Ennui）及阿尷（Embarrassment）。廣東話版阿尷由魏浚笙（Jeffrey）聲演，性格內向容易害羞，外形肥嘟嘟又高大，穿一件灰色衛衣，長期用衛衣帽笠頭。

有網民覺得阿尷外形似曾相識，並在Threads發文，搞笑指阿尷「好X似姜濤，係差個籃球」。不少網民附和道：「咁睇又真係幾似」、「不能話似，只能話一模一樣」、「成個餅印咁」。姜濤私下的衣著造型跟阿尷十分相似外，連兩者的招牌「拮眼」瀏海更似到十足十；有網友為阿尷P了黑色口罩和籃球，完全就是姜濤2.0。

姜濤6月27日在IG回應事件，他先將自己的終極肥仔黑圖跟阿尷拼在一起，以及自己平日衛衣帽笠頭的照片，特地以反話留言：「一點都不像。」大玩自嘲！他又在Threads上載同一張照片，「求饒」說：「唔好再send俾我啦…」不少姜糖搞笑道：「你呢句是反問語嗎？」、「明明就係你」、「你比阿尷更似阿尷」、「你偷偷走去拍戲唔出聲？」，連隊友李駿傑（Jeremy）亦忍不住留言：「好似」除了姜濤，有網民亦指MIRROR經理人黃慧君（花姐）好似阿愁，尤其髮型及眼鏡都一樣，有網友搞笑指ViuTV可以拍一部真人版《玩轉腦朋友》。