  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

02/07/2024

鍾慧冰08年成雷曼苦主損失千萬積蓄！患罕見血管炎令半身癱瘓：連骨灰龕都買定

#晴報文章 #鍾慧冰 #娛樂 #離婚 #林建明 #毛舜筠 #ViuTV #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　鍾慧冰陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，獲邀再夥拍素人媚姨（陳月媚）及保錡主持《Auntie妳好》，節目大受歡迎加開拍足3年，最新一輯《Auntie妳好東南亞玩番轉》再成為網上熱話。她近日接受商台節目《星光背後》訪問，大談自己人生的低潮，更大方稱遇上黃昏戀另一半，非常感恩。

 

 

　　1979年港姐季軍入行的鍾慧冰，選港姐不久已轉戰電影幕後及開設公關公司，96年結婚生女至01年女兒讀小一，她因計算過有足夠積蓄便索性結束公關公司全職湊女，怎料08年金融海嘯一役，她頓變雷曼苦主，半生積蓄化為烏有，她說：「是超過七位數(千萬)，最初唸住靠每月七厘息足夠下半世同阿女生活，是突然間所有積蓄無晒！」冰姐形容08年曾極徬徨，但事件卻促使她決心與前夫離婚，「是重創，但更讓我明白靠自己唔可以再靠男人，佢早已靠唔住！前夫響生女無幾耐已有問題，係有第三者！另外，大家價值觀越來越唔同，佢經常返內地唔返屋企。」冰姐承認最初為了讓女兒有一個完整家庭死忍十多年，「對！拖拉超過十年，最初怕女兒成長不開心，另外，亦希望對方變返好回心轉意。最後雷曼事件，是令我醒覺做人要靠自己。」雷曼與離婚都不曾令鍾慧冰絕望，因為之後她於有線當主持及往內地商演，不愁與女兒的生計，「那次令我明白，錢其實不太重要，因為人如果齋生活，其實不是需要很多錢。」

 

 

　　冰姐指真正讓她跌入人生谷底，反而是2016年間突然患上罕見免疫系統怪病「血管炎」，當時她體內血管遭自身免疫系統攻擊，促使她半身癱瘓行動不便，經類固醇治療不果後，更出現嚴重過敏反應，令她徘徊生死邊緣近兩年，「點解病發？我都唔知，個關我以為過唔到！唔郁得之外，手腳肌肉嚴重萎縮又痛，長期食類固醇，四肢好瘦塊面腫到豬頭咁，係好核突！淨可以同自己講唔好死，因為醫生話去到肝隨時會死，你知唔知，當時我找朋友連骨灰龕都買定！係好辛苦好絕望，唯有不斷鼓勵自己，每日用枴杖睇三個醫生，全港奇醫都睇勻，是撞彩慢慢好啲，但到而家都未完全康復。」

 

　　抗病期間，冰姐感激好姊妹林建明、毛舜筠等遠赴她元朗家送暖，她哽咽說：「講起毛姐同大姐明都想喊，係無微不至，大姐明又幫我剪指甲剪腳甲，唔係個個做到，好唔話得；毛舜筠介紹好多名醫畀我，因為佢有過紅斑狼瘡，對免疫系統好有研究，教我好多養生飲食同整麵包，疫情經常送麵包畀我食，呢啲真係姊妹情。」人生有一眾好姊妹及死過翻生，令冰姐常跟自己說幸運比不幸多，「而家每朝都好感恩！首先，雷曼我無晒啲錢，我仍然生活無憂，其次我婚姻唔開心，但我個女鍚我令我好快樂！仲有，有邊個到我呢個年紀，仍有人搵佢拍真人騷周圍去旅行見識？你話我幾幸運？我係好驕傲。」冰姐亦承認她的幸運包括16年患病前認識到一個對她不離不棄、比她年長兩歲的男友，「我差唔多59歲先識到佢，我個病樣得佢肯見我，佢居然響我病中一直支持我，所以我話畀大家知，唔好放棄，我響咁年紀都搵到同行之伴！好開心、好感恩。」

 



　

 

 

 

轉載自: 晴報

【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#晴報文章 #鍾慧冰 #娛樂 #離婚 #林建明 #毛舜筠 #ViuTV #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk