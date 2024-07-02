自助餐2024 | 7月Buffet精選！豪食阿拉斯加帝王蟹+D24榴槤芝士撻 / 即開生蠔煎鵝肝買二送二 / 快閃6折食海鮮+星馬泰菜

進入7月，當然要食餐好！大家想吃甚麼呢？如果想任食，今次就一齊看看今月的自助餐推介！很多酒店都有推出自助餐優惠，即睇！

7月自助餐2024│1. 唯港薈The Market：豪食即席燒阿拉斯加蟹腳+陳年花雕浸阿拉斯加蟹腳！仲有迷你D24榴槤芝士撻

唯港薈The Market的「阿拉斯加帝王蟹宴」自助餐超受歡迎，所以自助餐中的阿拉斯加蟹菜式供應期延長直至另行通知。「阿拉斯加帝王蟹宴」自助餐會以來自阿拉斯加的帝王蟹加入冷盤至熱葷菜式中，好像廚師團隊會即席燒鹽燒阿拉斯加蟹腳。其他值得一試的菜式有新加坡辣椒醬炒阿拉斯加蟹腳、新加坡黑胡椒炒阿拉斯加蟹、芝士阿拉斯加蟹伊面、甜米酒蒸阿拉斯加蟹腳配香滑豆腐、泰式阿拉斯加蟹腳粉絲、陳年花雕浸阿拉斯加蟹腳、阿拉斯加蟹肉青芒果沙律等。當然，自助餐大都繼續有各式刺身、冰凍海鮮、冷盤、海南雞飯、燉湯及GODIVA雪糕等。另外，甜品方面要留意迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕以及榴槤麻糬葡撻。

唯港薈The Market

日期及時間：即日至另行通知下午6時至10時

價錢：星期一至四成人$858起、小童$578起；星期五、六、日及公眾假期成人$908起、小童$628起

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

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