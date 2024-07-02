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02/07/2024

台灣農業部教揀芒果、提子睇3個位！愛文芒睇外表都知甜度？如何延長芒果保存期？提子食唔晒要咁做！

#揀生果 #健康Tips #生果 #台灣 #提子 #芒果 #水果 #食得有營 #台灣農業部
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Text: Sammy Leung

　　台灣農業部不時都會在其Facebook上教選水果的小Tips，又會說説如何保存水果會更好。今次就先和大家看看選芒果、提子方法，大家一齊學，就可以食到甜甜又新鮮的水果！

 

　　又到夏天，台灣農業部常常在其Facebook「鮮享農YA - 農糧署」上教選水果的小Tips，近日就提到香港人最愛的芒果及提子，先看看揀芒果的3大方法：

 

1. 果香：香味濃郁、品質愈好

2. 果皮：色澤紅潤，無外傷

3. 果型：頭尾飽滿，形狀略圓

 

　　如果是愛文芒的話，芒果的果皮紅色愈多就愈甜哦！

 

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

 

延長成熟芒果的保存期限方法

 

　　不過，在食用前記得大家先看一看果皮，若僅是輕微受損，切除受害部位仍可食用；但已出現明顯腐敗、變色及變味，就不宜食用！而在保存方便，如果買回到看到芒果果皮轉為油亮、果實偏軟就是完全成熟，可以立即食用；但果實偏硬的話可以先開箱置於陰涼通風處。令到芒果變軟、出現香氣後再食。如果大家想用延長成熟芒果的保存期限，可以以報紙或廚房紙巾包裹後，再放入雪櫃保存。

 

提子又可以點揀？

 

　　巨峰葡萄是台灣栽培面積最廣的鮮食葡萄品種，而台灣農業部都提出了揀提子的3大方法：

 

1. 果穗完整

2. 果粒均勻

3. 果粉分布均勻

 

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

 

　　大家平時買提子回去之後，會怎樣處理呢？大家可以留下小部份果梗，剪下果實，放入盛有清水的水盆，直接以清水沖洗就可以了。如未吃完就可以利用廚房紙巾包裹、保留孔隙後置於冰箱冷藏。

 

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