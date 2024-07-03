「未來職場」5大特質公開！混合辦公模式、AI助簡化工作增效率！提早部署保持未來競爭力

新冠疫情的出現，令政治、經濟及社會活動均打破常規，而這些變動已深深改變大眾的生活和工作方式。各組織如何掌握機會重新設計工作、工作方式及工作場所，就成為重點課題。

較早前網絡設備供應商思科（Cisco）多位高管就揭示，如何從與AI人工智能協作、混合工作模式的文化等方面入手，為工作的未來樣貌與管理做好準備。

思科人力資源與社區副總裁Sara Morales（左）與協作資深副總裁兼總經理Javed Khan（右）均認為，混合與彈性工作模式已是走不回頭的趨勢，企業應加緊腳步部署。（曾曉汶攝）

思科人力資源與社區副總裁Sara Morales提到，該企相信「未來職場」最重點又離不開的，就是混合與彈性工作模式，「這是走不回頭的趨勢，現世代的打工仔，總會希望能自主選擇工作地點，而這也將影響他們留任與否的決定。」

須釐清工作流程 良好溝通

她又提到，畢竟現今的勞動力橫跨4至5個不同世代，並非每個人都想要回到辦公室，但亦不是每個人都想遙距工作，「這很難界定誰對誰錯」。所以企業領導者如何從中找到平衡點，以保持員工的敬業度、快樂度和生產力，才是最重要的一點。

該企協作資深副總裁兼總經理Javed Khan強調，沒有哪一種混合辦公的模式是萬能，企業和領導者需要透過不斷測試，驗證哪個方式最適合團隊。「例如每周多少天應回到辦公室、每次回來要逗留多久等，都應彈性處理，以及聆聽員工的需求來推行。」

他就認為，唯一不能漠視的，就是釐清工作流程和確保擁有良好的溝通。「實施混合工作前，最需要就是確保無論員工身在何處，都能夠保持生產力。而硬件及軟件的部署，就非常關鍵。」Sara憶述，慶幸在疫情前公司已逐步部署混合辦公模式，因此在疫情期間，全球多個辦公室，在採取策略和措施時，都相當快速和順利，「提前部署真的很重要」。

混合辦公模式結合辦公室和遙距工作，員工通常享有更多的自主權及更好的工作與生活平衡。（思科圖片）

部署莫遲 保競爭力迎未來

兩人另指出，目前在「未來職場」話題中，AI技術在工作應用也是必定會談到的，Sara表示：「這是繼混合辦公，職場上爆發的趨勢之一。」他們也呼籲企業應趁著現時的機會，盡快提前作出部署，保持競爭力迎接未來。

Sara提醒，在目前的階段，不少打工仔對於AI都感到恐懼和焦慮，所以領導者應該要與團隊一起揭開AI神秘面紗，並向他們解釋AI帶來的意義。「最重要令他們明白，採用AI並非取代他們的工作，只是輔助（co-pilot）的角色，反而能夠增強他們的能力。」

Javed舉例，目前其負責的工程師團隊也正嘗試採用AI來協助編寫程式碼，但實際上，團隊依然會需要重複再檢查AI是否寫得正確。「可想而之，簡化工作流程，提升效率，但不能完全取代人類。」

此外，思科執行副總裁兼人力資源、計劃及政策總監Francine Katsoudas也提到，引入AI確實是當務之急，但也不能操之過急。「有很多事情都要小心處理，也要經過多次測試，畢竟背後仍存在不少爭議和法律規管，一不小心更可能弄巧反拙。」

學習AI技能 職涯發展更佳

該企執行副總裁兼首席法務總監Dev Stahlkopf以當初在內部引入生成式AI（GenAI）聊天機械人ChatGPT為例。她憶述，當初ChatGPT爆紅，同事們都蠢蠢欲動，想要引入到工作流程中，該企在聆聽意見後，並非立即加以採用，反而退一步思考可以如何應用。「當時我們嘗試了企業版本，並清楚列明使用條例，加以控制。」Dev透露，當時第一周（首階段）只開放予500名員工試用，再將其他8,000人放在等候名單，並且逐步開放，來確保能夠控制工具是符合法規地使用，「現時已變成人們每天使用的工具了」。

Francine補充，企業若要充分釋放這些技術的潛力，培養具備AI技能的員工尤其重要；也呼籲打工仔，不論男女，都應學習AI技能以促進職涯發展，否則難以跟上這個未來工作趨勢的步伐，被市場淘汰。