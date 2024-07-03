近日不少物業投資者被銀行call loan call到失魂，他們並不是唔想賣樓還錢，但現在賣樓的確唔係咁容易，就算有還價，都是被人鋤價鋤到心慌，甚至賣樓之後要補差額，唔賣好過賣。所以，有部分投資者採取躺平態度，迫使銀行與他們講數。銀行最好的解決辦法就是准許還息不還本，為期一至兩年，畀時間投資者去賣樓，咁樣做對樓市的影響是最小，否則，投資者與銀行就要兵戎相見。做生意做到反晒面，我相信銀行都唔想。



有投資者同我講，他並不是不想賣樓，真的是賣唔郁，反之他們當日摸走的物業，現在比較容易賣得走。如果當日摸走的物業是現在手上持有的，而現在持有的是當日摸走的物業，他們便沒有問題，甚至很容易度過難關。

近期市況淡靜，物業投資者較難賣出手上的物業。(Shutterstock)



投資者可能未有察覺，這是虛榮心作祟。假設有一個投資者以5000萬買了10個面積一樣，售價一樣是500萬，但層數不同的單位，有人出價600萬買最高層的單位，但亦有人出價450萬買最低層的單位，大部分投資者都會選擇以600萬賣走高層的單位，因為傳媒會報道投資者摸走一個單位，輕易賺了100萬，反之很少投資者會接受以450萬賣走最低層的單位，因為傳媒會報道投資者賣摸貨要蝕錢。其實，正確做法是應該蝕本賣走最低層的單位，原因是只有樓市在最旺的時候，才可以賣走最差的單位。不過，在虛榮心作祟之下，很少很少投資者願意蝕本賣樓，尤其是在市道暢旺的時候。