移民英國｜英國大選工黨民望遙遙領先！如工黨上場移英港人能否受惠？移民成本更高？夏博義：他們不太關心香港議題

英國大選將於本周三（7月4日）舉行，是英國推出BN（O）簽證計劃以來首次大選，部分移英港人將成為「首投族」，投票支持願意為香港發聲的政黨。根據英國廣播公司（BBC）的全國民調，工黨民望遙遙領先，很大機會成為下屆執政黨。不過，代表自由民主黨出戰Aldershot選區的香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris），近日接受港媒《綠豆》專訪時直指，工黨不太關心香港議題。一旦工黨上場，移英港人能否受惠？

事實上，保守黨、工黨及自民黨均有在政綱中提到會繼續支持在英港人，其中自民黨對香港議題的著墨最多，在政綱中明言會以行動支持香港，包括繼續爭取填補英國國民（海外）簽證的政策漏洞，在國會爭取延長向BN(O)港人相關撥款的年期。工黨則在政綱中批評過去14年保守黨對華政策舉棋不定，承諾上台後會採取長期穩定的對華政策，包括在適當時間與中國合作、競爭或作出挑戰，以捍衛英國的利益、主權及民主價值；政綱亦提到會繼續支持在英港人社群。

比起自民黨，英國其他黨派對香港議題著墨較少，不過除了對華政策，大家亦應關心各政黨的經濟改革措施，如何扭轉英國當下的經濟困局。

工黨承諾不加個人稅 向大財團「開刀」

執政黨換屆，不少人關心下屆政府會否加稅增加庫房收入，對「打工仔」來說，現時再加稅無疑是在傷口上灑鹽。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）在政綱中承諾，不對「打工仔」加稅，將向其他階層及能源巨企「開刀」，估計透過其他途徑可增加逾85億英鎊稅收，另亦會向私營學校徵收增值稅，並向非英國居民購買的住宅加徵1%印花稅，把收入用在教育、醫療及環保等多個範疇。

值得留意的是，如移英港人正計劃置業，又未取得英國公民身份，便需要多付1%印花稅；如有子女正就讀私營學校，很大機會會加價。這些政策短期內不利港人，尤其是一家大細移民英國，又有意在當地置業的，估計移民成本更高。但長遠來看，如能穩住英鎊，令整體經濟向上，降低失業率，港人在英國亦會有更好的發展機會。