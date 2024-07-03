周慧敏張敏溫州重逢Po女神級合照！曾因浪漫詩詞被傳曖昧！今突然表白：不能長相廝守

有「玉女掌門人」之稱周慧敏（Vivian）近日在內地溫州出席商演，繼續弗爆大唱經典首本名曲，大受當地觀眾歡迎，沒想到竟然遇上「驚喜」的大來賓，曾經在《賭聖》憑「綺夢」一角而深入民心的張敏特別捧場，兩人相隔30年再相見，不禁要相擁互相慰問一番，Vivian分享兩人的合照，勾起網友的「回憶殺」。

跟周慧敏同樣是56歲的張敏淡出影壇多年，雖然她在微博不時會分享近照，但有時候大遠鏡，有時候疑似「重手」濾鏡，今次終於真實面目示人，沒想到兩位女神一樣保養得好好，皮膚又白又滑，而張敏嘴邊的消魂墨仍然保持不變，不過她束起馬尾，架上眼鏡，手指及手腕都戴住不同的飾物，其中翡翠綠色的骷髏頭戒指，集中西文化於一身，相信有型。Vivian留言說：「沒料到溫州的表演，造就了我倆的重逢。以為妳只是說說，驚訝妳真的大老遠到來看我。在台上一眼看到妳那刻，恨不得馬上走下台與妳相擁。三十多年沒見，原來無論世界怎麼變，只要在妳旁，就被妳滿滿的愛擁抱著，一如既往。」

其實周慧敏和張敏的淵源都相當深厚，兩人在影壇都是女神級，拍攝過不少經典作品，兩人惺惺相惜。直至2017年，張敏在微博突然寫出一段浪漫詩詞，並貼自己與周慧敏的照片，字裏行間情意綿綿，相當肉麻：「此一生，僅一念，重逢是我，歸來有你，以三千溫婉，揮淚笑對。若可，請許我守住輪迴與你同在，於雲淡風輕裏，銘刻深情。」竟然傳出兩人有曖昧之情，更引發起超過萬人轉貼和討論。

事關7年，張敏都沒有理由謠傳，繼續用文字去抒發自己的情感，她以陳年美酒形容自己跟周慧敏之間的友誼，一字一句都愛意滿滿，「即便我們不能長相廝守，但每一次相聚都是你我初識時的驚艷再現。歲月靜好的安然，歷盡滄桑依舊年輕的姿態，毫無間隙的相視一笑，都是屬於我們的默契。縱然歲月如梭，你我之間的情感紐帶卻彷彿打破了時空的局限，始終緊緊相連。每一次的眼神交會，每一次的默默陪伴，都是對這段深情厚誼的最佳詮釋。」