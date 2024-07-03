58歲逆齡女神陳雅倫自爆忘不了舊愛！上載年輕合照：我們分手第24年！網民勸各自安好

現年58歲的「逆齡女神」陳雅倫，目前依然保持性感迷人的樣貌身材，外表30年如一日！原來陳雅倫不止樣貌凍結時間，連內心都一樣，過往戀聞多多的她最近忽然在抖音訴心聲，自爆忘不了24年前的舊愛黃尚偉！

陳雅倫是90年代數一數二的性感尤物，過往緋聞多多，曾傳出戀情的對象包括吳鎮宇、黃秋生、李思捷、周焯華（洗米華）、台灣女歌手潘美辰等等。女神過去承認過的戀情不多，當中她與作曲家黃尚偉拍拖11年，可惜分手收場；2017年時她與吳彥祖表哥Martin宣布閃婚，但未夠一個月即告分手。

目前單身的陳雅倫，雖然依然在顏值巔峰，但內心似乎難掩寂寞，她日前在抖音上載一張與黃尚偉年輕時的合照，二人親密攬攬，明顯是熱戀中的愛侶。陳雅倫寫道：「從23歲認識你，我們便走在一起11年，你陪伴我走過人生的高高低低，但最終我們還是分手！今年是我們分手第24年了，我一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！#你讓愛一點一滴匯成河 #緣分」

不少網民回應女神的痴情：「黄尚偉，原來他才是你的白月光。」有人問相中人是否黃尚偉，陳雅倫以「嗯」字回覆，有人不太認識黃尚偉，陳雅倫更貼心地介紹男方：「黃尚偉是音樂製作人、音樂總監，他曾創作多首經典流行歌曲給郭富城、鄭秀文、蘇永康等等，我的三張專輯都是由他製作。」黃尚偉是著名作曲人，作品包括郭富城《狂野之城》、蘇永康《從來未發生》及《不想獨自快樂》、陳曉東《水瓶座》等，而TVB電視劇《妙心仁心》純音樂主題曲，也是出自黃尚偉手筆。

從陳雅倫的回應仍可見她對黃尚偉念念不忘，有人讚年輕時的黃尚偉靚仔，陳雅倫說：「他跟我一起的時候就是他最帥氣、最公子哥兒的樣子。」雖然有人支持陳雅倫勇於求愛，但不少人好言相勸，皆因黃尚偉與陳雅倫分手2年後、即2002年12月已經與圈外設計師女友Angela結婚：「這麼執著麼」、「人家好像另外娶了老婆了吧」、「各自安好不好嗎？這樣會造成別人的困擾的，要是人家有老婆了，他老婆怎麼想」、「如果真有老婆這樣公開表白太沒道德啦」。有內地網民依然記得陳雅倫與李思捷當年的緋聞，搞笑說：「李思捷：原來同我分手係因為佢。」令陳雅倫以爆笑emoji回應。