東張西望 | 93歲露宿潘婆婆被當搖錢樹？街坊舉報有人疑借籌款圖利！抖音網紅被追訪突然發難

TVB節目《東張西望》一連兩晚報道，一位抖音百萬女網紅疑借93歲露宿者潘婆婆博同情，藉此騙取網民捐款。潘婆婆接受訪問直指網紅講大話，抹黑婆婆契女，令契女不敢探望，搞到婆婆被迫斷六親；而女網紅更被網民質疑想氹婆婆改平安紙！

事緣潘婆婆的街坊陳太報《東張》，指該抖音網紅擁有近120萬粉絲，多次拍攝潘婆婆露宿實況，吸引網民捐款。雖然網紅曾買食物給婆婆，但陳太直指網紅每次直播收到的善款都遠高於買物資費用，懷疑網紅中飽私囊，假借為婆婆籌款圖利。前晚《東張》求證留院中的潘婆婆，婆婆表示曾收到捐款，但數額最多2、3000元，遠低於網紅收到的數字：「佢收到嗰啲（錢），畀佢多過畀我。」

前晚《東張》繼續跟進事件，提到網紅多次公開指摘潘婆婆契女，指契女在潘婆婆入院期間不曾探望：「她（潘婆婆）以為把房子給了她乾女兒，她乾女兒就會對她好，那只是哄她的時候，你看現在已經變這樣了，看都不看她一眼。」又指契女拿了婆婆700萬。不過，潘婆婆卻有另一說法，表示契女過往不時探望關心，但因網紅公開抹黑契女，才令契女不敢現身：「層樓如果我唔畀佢（契女），都冇人畀，我無兒無女，政府會收走。我係畀佢（契女）㗎喎，唔係佢呃我㗎喎，總之佢（網紅）咁樣屈我契女就唔啱！我真係好嬲！」潘婆婆解釋，自己露宿街頭完全是自願，並非契女不理她造成：「我自己一個獨孤老人，喺屋企住，我驚死咗都冇人知。但我喺街度就大把朋友，同埋呢好多人傾偈，我又開心，所以我就住喺街。」

除了街坊陳太，亦有曾捐過款的內地網民懷疑網紅對潘婆婆不安好心，企圖謀取婆婆物業！事緣有次潘婆婆在街上不適，網紅突然出現，但並非立即將婆婆送院，而是拍完片再call白車；及後，網紅接婆婆出院，安排對方住酒店房，但網紅在婆婆休息期間不停開直播帶貨，而且網民發現有幾名人士現身房內，眾人的對話中大肆唱衰契女，更氹潘婆婆從契女手中拿回物業。內地捐款者受訪說：「有愛心的人是不是應該讓潘婆婆休息，而不是凌晨2點多還這麼多人圍著婆婆，叫她改平安紙！」

《東張》主持李旻芳曾致電網紅，網紅否認所有指控：「我好心送佢入院，反而話我貪佢層樓，對佢唔好、利用佢！我覺得好心痛呀，你知唔知呀！」但問到捐款去向，她卻說：「要信就信，唔信就算，我唔再講！我唔想解釋，就係咁樣！」另一主持梁敏巧捕獲網紅本人立即追訪，網紅起初一言不發，但突然發難，出手搶攝影師拍攝用的電話，工作人員大聲喝止：「喂！搶嘢呀你！」網紅交還電話並匆匆離去。當晚，網紅若無其事直播帶貨，有人質疑她心虛，她激動說：「我心虛還直播賣貨呀？」她更相當委屈，爆喊道：「所有朋友勸我時我不聽…還說我想貪潘婆婆的錢，這種話都能說得出來。」

幸好，潘婆婆在社工跟進下入住安老院，可惜契女因網紅的流言蜚語，至今仍未有探望，令婆婆十分掛念。契女回覆《東張》，直言因被網暴而不敢現身：「我依家唔敢見佢（婆婆），好多人搞事，話將我擺上網，話我呃人，話我冇樣好…呢啲生安白造，不過婆婆知道，呢啲係冤枉。」