企業減開支、減碳排放愈趨重要！外地出差數字大不如前？如何善用科技促進商務旅遊？

疫情過後，旅遊業經已有序復甦。然而，業界卻指這只限於個人旅遊方面，外地出差的旅行模式則一直沒有恢復至疫前狀況。

雖然後疫情時代的經濟前景有所改善，加上通脹下降，令經濟衰退得以緩和，但許多公司較以往審慎，着重節流，力求改善不斷上漲的公幹開支。《華爾街日報》指出，航空業傳統倚重的商務出行在疫後正面臨改變，例如過往不惜付上高價的企業「豪客」，在最後一刻才訂票，並於工作日乘搭商務座位的高消費客群已不多見；而於24小時內來回的旅程也顯著減少。

根據有萬多名會員的全球商務公幹協會（GBTA）今年1月對會員作出的訪問調查，接受訪問的對象，包括旅遊業，即旅行社、酒店和航空公司等出行服務供應商，以及為同事或公司預訂出行的商務旅遊買手；地區涵蓋美國、南美洲、歐洲和亞太地區。結果超過一半（57%）回應指出，以疫前作為「正常」水平變得意義不大。原因主要有三：一）減少碳排放的重要性與日俱增；二）企業對網上會議的接受程度已提高；三）企業發現即使出差減少，也對生意沒有顯著影響。

與此同時，全球暖化日益加劇，可持續旅遊模式漸漸成為主流，這正反映在企業整體的經營模式上，企業除要開源節流，還講求減碳節能。

例如為了規劃物流車隊能走更快、更少擠塞的路線，從而降低碳排放及耗用的燃料和人力，企業會使用地理資訊系統（GIS）技術。這個地理空間軟件可以協助航空公司更有效回應商務旅客的需要，透過熱圖（Heat Map）在地圖上以不同顏色，顯示最受企業高管歡迎的出行路線，從而發掘可以添加直飛航班的航線。直飛航班可節約燃料兼減碳，又較少機會被取消，從而減少旅程延誤。

空間分析同時有效削減出差預算。不少企業為減低成本，多趨向使用較便宜的航班，結果讓出差員工要長途跋涉到較遠的機場出行，引來諸多不便。因此，負責預訂航班的行政人員，便需要擴大地圖儀表板上的搜索。運用智能的互動地圖可以突顯客戶或合作夥伴的位置，以便在一個目的地舉行多個會議，以求達致更高的成本效益。

無可否認，疫情對全球經濟帶來重大衝擊，令很多公司愈來愈看重成本效益。然而，人與人之間的直接聯繫始終對建立信賴和合作關係大有幫助。GBTA調查又顯示，近六成出行買手預計他們公司今年的商務旅行會比去年多，其中逾三成是與客戶會面，其次是內部會議和業界活動（如貿易展），證明企業仍相信會面是最有力的溝通途徑。故此，要令商務旅遊既可減低成本又可節能減排，業界應善用科技，以智慧方案提升整體公幹效率。