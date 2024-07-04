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04/07/2024

袁偉豪《反黑英雄》單手輕力推人落樓超兒戲？綁匪章景恆原來係《愛回家》這角色？

#娛樂 #晴報文章 #反黑英雄 #演員 #蔡景行 #袁偉豪 #開心速遞 #張頴康 #影視娛樂
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　　TVB劇集《反黑英雄》收視高開24點（156萬）觀眾，收視高企，但情節就不太合理。2日一集中，大反派袁偉豪親手解決手下蔡景行，天生神力的袁偉豪只需單手輕輕一推，蔡景行竟然整個人「翻牆」墮樓，難免令人覺得兒戲。

 

　　《反黑英雄》昨晚一集中，張頴康為救被綁架的女兒童童，決定在網上公開直播，將贖金改成懸紅緝拿綁匪，並獲士多老闆報料，前往營救女兒。與此同時，童童意外看到綁匪蔡景行的樣子，蔡景行欲殺人滅口，幸好張頴康及時趕到，成功救出女兒。

 

 

　　另一邊廂，撕票失敗的蔡景行向老大袁偉豪求助：「係我錯係我冇用係我廢，我搞唔掂壇嘢，對唔住祖哥，你可唔可以幫下我，我想要啲錢呀，少少錢就夠，我消失咗對大家都好。」袁偉豪起初扮好人說：「十萬蚊夠唔夠呀？過嚟食埋碗麵先走。」他裝麵給蔡景行後，再搭著他膊頭說：「畀多500億你吖！」然後便心狠手辣地推了蔡景行落街。他冷酷無情地說：「我講咗㗎啦，兩個o靚仔唔死，咪你死囉！」

 

 

　　最奇怪的是，蔡景行是體重正常的成年男士，加上他身處的天台圍牆高度及腰，如果要將他推落樓，理應用雙手捉住他雙腿，再舉起掟落樓；但袁偉豪只需企定定，單手輕輕一推蔡景行膊頭，蔡景行便猶如受到神力重擊，自動翻過圍牆兼跌落樓，可見袁偉豪的臂力，能媲美當年在《神鎗狙擊》單手攀石的謝天華。

 

 

　　此外，另一名擔任司機的綁匪章景恆亦被袁偉豪狠心殺死，炒車撞爆玻璃當場身亡。有網民覺得章景恆有點面善，其實他是《愛回家之開心速遞》的珍珠奶茶店店員「小吉」！現年32歲的章景恆是第25期無線電視藝員訓練班畢業生，同劇的張振朗是他同學仔之一，有細心的網友發現，景恆身形時肥時瘦，他曾接受本網訪問解釋，因健康問題，令身形時肥時瘦。章景恆過往被定型，經常做o靚仔角色，因而刻意蓄長髮兼留鬚，演繹「小吉」一角；去年10月他突然改形象，剪短頭髮及剃鬚，看上去年輕不少，當時他解釋因新劇角色去改造型，看來當時正是拍攝《反黑英雄》。

 

轉載自: 晴報

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