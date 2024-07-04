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04/07/2024

屯門娜娜結婚1年半網上報喜！懷孕曬性感大肚照上圍升Cup！網友：Happy伯做契爺？

#歌手 #晴報文章 #董杏兒 #娛樂 #屯門 #懷孕 #屯門娜娜 #中年好聲音 #社交平台 #影視娛樂
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　　有「屯門娜娜」之稱的表演者董幸兒成功打入《中年好聲音》100強，雖然最終未能晉級，但未有阻擋她對音樂的熱愛，不時都會繼續在街頭賣唱跳舞，近日娜娜的社交平台自從5月分享過一輯超性感的沙灘泳衣照之後，就再沒有更新，網友們都替娜娜感到憂心，事隔一個多月，娜娜終於開腔報喜！

 

 

　　娜娜分享多張最新圖片，見到平日身材弗爆的她明顯有強烈的身體變化，原來結婚一年半的她正在懷孕，雖然未有交代自己懷孕幾多個月，不過已經見到腹部微隆，而且上圍升Cup，絕對是可喜可賀。娜娜留言說：「呢一世第一次體重上三位數！好驚之後嗰幾個月！」見到她的體重顯示，身高156cm的她現時51.1公斤重，相信隨著胎兒成長，都一直會上升，娜娜不要怕！

 

　　未知是否近日天氣熱，娜娜的服裝都愈著愈少布，上身直接Bikini Top出街，直接為自己拍攝定獨特風格的大肚寫真。不少網友在討論區都議論紛紛，即時追問她的忠實粉絲「Happy伯」知情未，網友們笑言：「Happy伯可以上契！」、「娜娜產後會唔會復出？驚Happy伯太空虛」、「Happy伯做契爺？」等等。

 

 

　　董杏兒以往經常在屯門的公園賣藝唱歌跳舞，跟年長的伯伯跳貼身舞而為人熟悉，直至去年1月娜娜宣布跟認識十多年的另一半Dick Cheung拉埋天窗，當時Happy伯都有到賀。Dick Cheung同娜娜一樣熱愛唱歌，去年都有參加《中年好聲音2》的海選，不過未有入圍，Dick在社交平台表示有意再參加《中年好聲音3》，「挺多人支持我參加《中年好聲音3》又有點壓力了，好糾結參不參賽，上次緊張到不可言喻，如果再參加，會不會一樣呢？」

 

轉載自: 晴報

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