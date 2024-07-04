東張西望 | 兩餸飯分店受破壞另有內情？店主疑遭員工仔女過橋抽板！無分紅兼被拖欠菜錢220萬

《東張西望》早前連日報道過有「兩餸飯」店遭到不法分子惡意破壞，除了向店內職員潑不名物體，更有人進入店內推倒座椅及設備，相當奇怪。《東張》團隊追查下去，發現原來「兩餸飯」店另有內情，店主英姑接受訪問，談及自己「名下」的「兩餸飯」店愈開愈多，作為老闆的她竟然從未分紅，更遭拖欠蔬菜訂金，令她相當無奈。

英姑因疫情的關係，原本做加工蔬菜批發商的她生意不穩，加上自己熱愛下廚，所以開設第一間位於上水區的「兩餸飯」店，沒想到生意有聲有息，朋友建議她擴充營業再開分店，但礙於英姑有感分身不暇，只是用幫朋友的形式去幫忙管理、供菜及設計菜式。2022年灣仔店開張，英姑並沒有任何股份，但希望保持招牌的水準，所以派店內最得力的員工林太（珍姐）到灣仔店幫忙。珍姐見灣仔店生意同樣好，所以鼓勵英姑再開分店賺大錢，更主動介紹女兒林小姐給英姑認識洽談合作的計劃。

英姑繼續負責供菜及設計菜單，林小姐負責管數，英姑指林小姐答應各位股東，每日交一次報表報告收入，每三個月分一次紅，但林小姐一拖再拖，甚至不回覆英姑的短訊。最終，「兩餸飯」店四個月內連開四間分店，但大股東英姑反而被踢出股東的短訊群組。英姑未獲分紅之餘，更被多家分店拖欠菜錢高達220萬，甚至收到林小姐的支票但遭多次「彈票」。小股東們叫苦連天，接受《東張西望》電話訪問時更指斥根本不似一般生意。《東張西望》派員質問相關股東，但對方遇到拍攝即時拔足狂奔，節目會播出下集，未知是否能夠為英姑及小股東們討回公道。

網友們在YouTube片段中都議論紛紛，「如果英姑講既係真，就唔係商業糾紛，係詐騙。」、「英姐唔應該隨便幫人，要同人，就算係朋友，合作一定簽約，有事時至少可以保障自己。如果晤想朋友之間用合約規範就最好拒絕。」、「做生意最好都係自己做，一間就一間，整埋咁多外人，連自己果份都俾人食埋呀！」、「擺明騙局」、「英姑負責供貨，應該係想賺多一重。 不過另一位股東更聰明，長期唔找數，英姑變左 “ 免費 ” 供貨。」、「錢過咗老千手，就一定收唔返㗎喇。」等等。