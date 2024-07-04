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04/07/2024

中山美食 | 大眾點評必吃榜精選中菜：網民推介鮮甜肉厚脆肉鲩 / 招牌爆汁脆皮黑金鴿 / 小紅書好評不斷惹味炒雞

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Text: Sammy Leung

　　快到周末，如果大家會北上，不妨可以去中山。中山有很多美食，但如果你不知道要揀哪一間餐廳，跟住大眾點評必吃榜選擇，就一定不會錯！今次會介紹中山大眾點評必吃榜的中菜，即睇！

 

延伸閱讀：

深圳好去處 | 大眾點評必食榜公開！福田區8間高分餐廳推介︰韓式碳烤肥美鰻魚、湖南人推介湘菜館歎小龍蝦、¥168起食抵食Omakase

 

中山美食│1. 美味園·脆肉鲩專賣店：網民推介高質皮脆肉厚脆肉鲩！

 

　　大家愛吃脆肉鲩嗎？如果你是脆肉鲩愛好者，一定要試試中山這間脆肉鲩專賣店「美味園·脆肉鲩專賣店」！一走進去就發現餐廳是庭園風格，很易打卡。而這間餐廳的脆肉鲩肉片，大家煮一煮後就可以食，食落很新鮮又清甜，皮脆肉質肥厚，爽口又有嚼勁，正！除了必食的脆肉鲩外，還有乳鴿都是一大推介，脆皮之餘，肉質鮮嫩又多汁，十分入味！其他必點菜有椒鹽魚骨、酥炸魚骨、蒸魚腩等，而在大眾點評上，好評超多，很多網民都大讚高質，而二人餐都是人民幣168元，就有齊脆肉鲩、乳鴿、椒鹽魚骨等，真的很抵食！

 

 

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

 

美味園·脆肉鲩專賣店

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時半至下午9時

地址：中山小欖鎮高沙大道與明珠路南200公尺(高沙會堂側)

泊車資訊：附近有多個停車場

 

下一頁：老字號老派茶樓！點心種類超多

 

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

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