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04/07/2024

香港好去處 | 7月注目大型活動、展覽、打卡位一覽！一年一度書展 / 壯觀千人武術操 / 中環海濱巨型5大世界奇觀 / Marvel控必睇海港城8米長死侍

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Text: Sammy leung Photo: 官方圖片

　　7月會留在香港嗎？原來整個7月，香港本地都舉行了很多大型活動、展覽，仲有打卡位。如果大家7月會在香港，就要留意以下的好去處！

 

7月好去處│1. 書展：「影視文學」為主題！一種方法$10進場！2種人不用買票！

 

　　一年一度的書展又到了！第34屆香港書展將於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行，而入場人士只要有一票，仲可以再去香港運動消閒博覽及零食世界兩大活動，三個展覽約有約760家展商！今年書展以「影視文學」為主題，而場內場外將舉辦超過600項文化活動，當中有作家講座、新書推介會、「文藝廊」、「世界文化藝術廊」等。深受喜愛的「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作，仲會有劇本手稿、獎項及電影道具等；另外仲有「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區，集合了王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華、關錦鵬、亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的作品。

 

 

　　今年。香港書展會有八大系列講座，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，值得留意的是會有《九龍城寨》原著作者余兒、中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。如果想入場，都有票價優惠，香港書展今年成人票價為$30元，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以$10進場；3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場！

 

第34屆香港書展

日期：7月17日至23日

時間：7月17至22日上午10時至晚上10時、7月23日上午9時至下午5時

票價：成人$30、小童$10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）
*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

地址：香港會議展覽中心

詳情按此

 

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《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

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