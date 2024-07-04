  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/07/2024

管理 | 新手上司3大錯誤觀念！「下屬唔使知咁多」心態阻團隊溝通！哪個處事模式浪費有潛質同事？企業難突破因一亞洲職場通病

#溝通 #忠誠 #歸屬感 #人際關係 #管理學 #企業 #管理層 #打工仔 #新手上司 #處事模式
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　不論你係第一次升職做人上司，定係轉工空降到新團隊，都仲會經常感到不少迷惘。一時間唔了解自己應該站喺乜嘢位置、用邊種手法處事、有幾多空間發揮等等。就算長時間碰釘，都未必掌握當中概念。以下有三個新手Leader常遇到嘅錯誤觀念，有助反思自己如何管理團隊同工作。

 

單一領導風格

 

　　坊間有好多教學談及不同領導風格，每種風格都有其優點缺點。例如專制型領袖，習慣控制所有事情，事無大小都由一人決策。好處係因減少意見而令每事決策加快，如果團隊大多經驗不足，員工或公司／工種需經常處理變化急速事情，呢類風格亦相對地適合。不過缺點係員工自主性同歸屬感會好低，因害怕上司而對公司失去忠誠，同時有礙員工發展。

 

　　各種風格都有較為適用行業、公司、下屬等。但其實除老闆或高高高管外，大部分管理人員都難以單一風格走天涯。對一般打工仔嚟講，建議最好具備兩組風格應對上、下層。可先以下屬情況為優先考慮，根據不同下屬組合而採用一組多變風格，因材施教。之後再專門用另一組風格應對上層、老闆。以上方法好處係能有效發展各人所長，反之換來自己需具備多變嘅能力。並非要違背自己性格作另一風格處事，多變風格只係一個「難學易精」嘅起手點，但如慢慢活用多變風格，最後就能衍生出你獨有而強大的一套。

 

Change Management 不在於事情本身

 

　　做得Leader必然會面對好多轉變，公司轉變影響你同團隊之外，你嘅上任都係團隊轉變之一。好多公司、Leader處理Change Management 時側重於事件本身，而忽略承受事件嘅人。有調查指當，團隊面對轉變時，只得 20%員工會表示支持，50% 冇意見、跟大隊，30% 會非常抗拒而感到不安。其實大部分人並非唔想改變，只係佢哋擔心改變後對自己嘅影響。所以我哋除咗要喺Change Management 中多加入員工元素，亦要化解佢哋當中疑慮。盡量安排員工參與整個過程，同時要更著重溝通，唔好有「下屬唔需要知咁多」呢種概念。咁先能夠將Change 變成Chance。

 

遲遲唔做決定

 

　　傳統亞洲職場都有一個通病，就係「少做少錯，多做多錯」。害怕做錯，所以一係就做少啲，一係就唔決定「拖」字決。但其實唔做決定或拖住做決定，都係一種決定。而呢個處事模式，除咗會令你錯失好多機會之外，更會浪費有潛質下屬。就算下屬有不少想法，但都會好快被你感染，最後整個團隊變成零創新。公司愈大規模，呢個問題愈嚴重，亦係傳統企業永遠唔能夠突圍而出嘅原因。新手上路做上司，千萬唔好怕做錯決定，當然出錯並非好事，但錯誤都係進步過程之一，肯承擔先係重點。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#溝通 #忠誠 #歸屬感 #人際關係 #管理學 #企業 #管理層 #打工仔 #新手上司 #處事模式
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk