管理 | 新手上司3大錯誤觀念！「下屬唔使知咁多」心態阻團隊溝通！哪個處事模式浪費有潛質同事？企業難突破因一亞洲職場通病

不論你係第一次升職做人上司，定係轉工空降到新團隊，都仲會經常感到不少迷惘。一時間唔了解自己應該站喺乜嘢位置、用邊種手法處事、有幾多空間發揮等等。就算長時間碰釘，都未必掌握當中概念。以下有三個新手Leader常遇到嘅錯誤觀念，有助反思自己如何管理團隊同工作。

單一領導風格

坊間有好多教學談及不同領導風格，每種風格都有其優點缺點。例如專制型領袖，習慣控制所有事情，事無大小都由一人決策。好處係因減少意見而令每事決策加快，如果團隊大多經驗不足，員工或公司／工種需經常處理變化急速事情，呢類風格亦相對地適合。不過缺點係員工自主性同歸屬感會好低，因害怕上司而對公司失去忠誠，同時有礙員工發展。

各種風格都有較為適用行業、公司、下屬等。但其實除老闆或高高高管外，大部分管理人員都難以單一風格走天涯。對一般打工仔嚟講，建議最好具備兩組風格應對上、下層。可先以下屬情況為優先考慮，根據不同下屬組合而採用一組多變風格，因材施教。之後再專門用另一組風格應對上層、老闆。以上方法好處係能有效發展各人所長，反之換來自己需具備多變嘅能力。並非要違背自己性格作另一風格處事，多變風格只係一個「難學易精」嘅起手點，但如慢慢活用多變風格，最後就能衍生出你獨有而強大的一套。

Change Management 不在於事情本身

做得Leader必然會面對好多轉變，公司轉變影響你同團隊之外，你嘅上任都係團隊轉變之一。好多公司、Leader處理Change Management 時側重於事件本身，而忽略承受事件嘅人。有調查指當，團隊面對轉變時，只得 20%員工會表示支持，50% 冇意見、跟大隊，30% 會非常抗拒而感到不安。其實大部分人並非唔想改變，只係佢哋擔心改變後對自己嘅影響。所以我哋除咗要喺Change Management 中多加入員工元素，亦要化解佢哋當中疑慮。盡量安排員工參與整個過程，同時要更著重溝通，唔好有「下屬唔需要知咁多」呢種概念。咁先能夠將Change 變成Chance。

遲遲唔做決定

傳統亞洲職場都有一個通病，就係「少做少錯，多做多錯」。害怕做錯，所以一係就做少啲，一係就唔決定「拖」字決。但其實唔做決定或拖住做決定，都係一種決定。而呢個處事模式，除咗會令你錯失好多機會之外，更會浪費有潛質下屬。就算下屬有不少想法，但都會好快被你感染，最後整個團隊變成零創新。公司愈大規模，呢個問題愈嚴重，亦係傳統企業永遠唔能夠突圍而出嘅原因。新手上路做上司，千萬唔好怕做錯決定，當然出錯並非好事，但錯誤都係進步過程之一，肯承擔先係重點。