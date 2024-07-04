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04/07/2024

【FOCUS】保守黨愈豪賭愈折墮，唐寧街易主倒數

#英國大選 #保守黨 #工黨 #財政緊縮 #移民 #英鎊 #大國博弈 #辛偉誠
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　　除非重蹈2016年美國大選民調「錯到離譜」的覆轍，周四（4日）英國大選的結果，把持唐寧街14年的保守黨勢一敗塗地，主打「Change」的工黨將迎來壓倒性勝利。究其原因，以政治傳記聞名的歷史學家謝爾頓（Anthony Seldon）最新著作《The Conservative Effect: 14 Wasted Years？》，「14 Wasted Years」或精準道出玄機。而人權律師出身、從未擔任過政府職務的斯塔默（Keir Starmer）能否帶領英國走出困境，挑戰亦不小。

 

卡梅倫、辛偉誠一脈相承

 

　　5月22日在首相府門外宣布7月提前大選的辛偉誠，遭突如其來的大雨淋成落湯鷄的狼狽樣，冥冥中預示了他即將執包袱走人的命運。作為保守黨這段2010-2024年執政之旅的終結者，無獨有偶，開局者卡梅倫同樣鍾意豪賭，其在2016年「脫歐公投」戲劇性顯示「留歐」以3.78個百分點不敵「脫歐」後，黯然請辭。

 

【FOCUS】保守黨愈豪賭愈折墮，唐寧街易主倒數

辛偉誠宣布提前大選時遭突如其來的大雨淋成落湯鷄的狼狽樣，冥冥中預示了他即將執包袱走人的命運。(AP)


　　如果再加上「最短命首相」卓慧思，2022年同樣豪賭現代貨幣理論，引發英國股匯雙殺，都足顯保守黨執政以意識形態驅動，空談承諾和改革卻無法兌現，簡而言之即是「志大才疏」。

 

　　最顯著的例子是淨移民人數，2022年錄創紀錄的74.5萬人，幾乎是高舉「奪回移民自主權」脫歐公投時的三倍，2023年亦預計為67.2萬人。官方數據並預測，英國人口到2046年將達7700萬，較2021年正式脫歐時的6700萬增加1000萬，其中淨移民佔比92%。

 

長期緊縮政策惡果難為繼

 

　　不過，壓垮保守黨的最後一根稻草，還是每況愈下的國民生活水平，衡量此的指標「人均實際家庭可支配收入」在一季度錄較2019年四季度（英國上屆大選時）下降0.6%，為自1955年來歷屆議會最差表現。此外，英國最富有的前五分一家庭平均收入為最貧窮的後五分一家庭的14倍，而曾經令英國人引以為傲的NHS（國民醫療服務），最新滿意度亦創1983年有記錄以來新低（24%），等待排期手術的人數高達780萬。

 

【FOCUS】保守黨愈豪賭愈折墮，唐寧街易主倒數

保守黨執政14年間，國民生活水平每況愈下，食物銀行使用量飆升5000%。(AP)


　　種種背後，是保守黨長期緊縮政策的惡果－－投資不足致生產率下降，疊加高通脹令工資實際購買力縮水；削減福利令醫療、交通、教育、青年支援等公共服務質素飽受詬病。

 

　　儘管保守黨以低稅收政黨自居，辛偉誠更集中攻擊工黨一上台就會加稅，但英國債務佔GDP比例過去14年仍從70%上升至近100%，英國人稅負達70年來最高水平。

 

工黨長期政策振經濟成疑

 

　　那麼，工黨上位會否令英國迎來斯塔默口中「充滿希望和機會的新時代」？看看該黨的參選政綱，通過對富人、能源巨企、私立學校、非本地居民置業等加稅，堵塞稅收漏洞等，籌措85.5億英鎊；透過新的國家財富基金（73億英鎊）釋放投資，加大綠色經濟投資，2030年全面禁止汽油車；未來5年建設150萬套新住房；徹底改革英國鐵路；每周增加4萬個NHS預約名額等。

 

【FOCUS】保守黨愈豪賭愈折墮，唐寧街易主倒數

主打「Change」的工黨，一系列措施顯著提振英國經濟的效果成疑。(AP)


　　不過，普遍觀點仍認為，上述措施對經濟提振效果輕微，經合組織、國際貨幣基金組織分別預測，英國今年GDP增長0.4%、0.5%，幾乎包尾G7國家（僅高於德國）。


　　英鎊方面，在5月宣布提前大選消息後兌美元一路走升，但鑑於工黨料獲勝消息已被市場充分預期，難言在正式選舉結果揭盅後大幅上漲。再遠些而言，美聯儲或早於英倫銀行減息，不排除英鎊年底前將挑戰1.3。

 

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