天氣預報 | 天文台：今日錄得今年最高氣溫！高溫天氣持續！邊日分區氣溫高達36°C？下星期有3日或有局部地區雷暴！即睇未來9日天氣情況

近日天氣十分炎熱，真的日日都想問「熱到幾時」！天文台多次發出特別天氣提示，提醒大家高溫天氣持續。好，到底放假會不會下雨，又會有多熱？即睇未來九日氣溫！

近日，天文台多次發出特別天氣提示，提醒大家高溫天氣持續，要補充足夠水分。就算不是在戶外工作，應該都感受到今個月的炎熱程度。天文台指，因為副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣；本港方面下午錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄！

圖片來源：Unsplash@Dan Freeman

另外，副熱帶高壓脊會在周末期間至下周初稍為減弱，所以華南沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。天文台預料，受高空擾動影響，下星期二(9日)廣東沿岸及南海北部有驟雨及雷暴。

九天天氣預報(圖片來源：天文台)

香港九天天氣預報：

• 7月6日 (六)：部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。日間酷熱。氣溫29至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月7日 (日)：大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月8日 (一)：部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月9日 (二)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月10日 (三)：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。氣溫29至33 °C；相對濕度 65-85%

• 7月11日 (四)：部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月12日 (五)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣溫28至32 °C；相對濕度 70-90%

• 7月13日 (六)：大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

• 7月14日 (日)：大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。氣溫28至33 °C；相對濕度 65-90%

可以看到未來9日氣溫大約都在28至33 °C，而由明日(6日)開始至下星期都會有幾陣驟雨；在7月9日、12日及13日仲有機會局部地區有雷暴！大家記得要帶雨傘了！

九天氣溫預報(圖片來源：天文台)

九天相對濕度預報(圖片來源：天文台)

而值得留意的是7月12日，因為當中的分區氣溫是最高的，上水最高達36度，而其他地區都大約在34度以上，即睇當日各區天氣預測：

7月12日分區氣溫 (圖片來源：天文台)

打鼓嶺：27-35°C

上水：28-36°C

大埔：28-34°C

沙田：28-34°C

西貢：28-34°C

將軍澳：28-34°C

橫瀾島：28-33°C

黃竹坑：28-33°C

尖沙咀：29-34°C

青衣：28-33°C

石崗：28-31°C

流浮山：28-34°C

屯門：28-34°C

坪洲：28-34°C

長洲：27-33°C

赤鱲角：29-35°C

圖片來源：Unsplash @FY Chic



