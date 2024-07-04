WeChat Pay HK 7月大派便利店優惠券！店內掃碼最多獲$50獎賞！星期幾額外再送$10專屬券？即睇攞優惠時間表

WeChat Pay HK 由即日起至 7 月 30 日將聯同 7-Eleven 便利店推出逾 $50 獎賞，包括 $10 掃碼有禮優惠券券包、7 月 11 日限定的 $11 專屬券、星期日加碼送出 $10 專屬券，以及 $20 迎新獎賞，即睇取券時間表。

獎賞一：門店掃碼有禮即賞HK$10優惠券 新用戶額外獲總值HK$20迎新獎賞

所有 WeChat Pay HK用戶只要在 7 月內用微信或 WeChat 掃瞄 7-Eleven 門店內活動二維碼，即可於專屬活動頁面領取總值 $10 的掃碼有禮優惠券，當中包括 3 張門店專屬電子現金券：



● 一張HK$2門店專屬電子現金券，消費滿HK$10可使用

● 一張HK$3門店專屬電子現金券，消費滿HK$30可使用

● 一張HK$5門店專屬電子現金券，消費滿HK$100可使用

若是從未使用 WeChat Pay HK 交易過的新用戶，則可額外獲得兩張 $10專屬電子現金券，消費滿 $20 即可使用。須於領取日起計 2 日內使用。

獎賞二：7月11日HK$11專屬券

除了掃碼取優惠券，WeChat Pay HK 用戶於 7 月 11 日早上 7 時起同樣用微信或 WeChat 掃瞄 7-Eleven 門店內活動宣傳品二維碼，於專屬活動頁面就能領取一張 $11 專屬券，當天消費滿 $70 即可使用。

獎賞三： 星期日 $10專屬券

值得一提，所有 WeChat Pay HK 用戶若在推廣期內的星期日用微信或 WeChat 掃瞄 7-Eleven 門店內的活動二維碼，額外再送一張 $10 門店專屬電子現金券，消費滿 $80 便可使用。須於領取日起計 2 日內使用。