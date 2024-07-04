石硤尾美食｜南山邨愈夜愈精彩！盤點必食5大人氣店︰排長龍白汁冰、關注組推介婆婆燒賣、40年老店招牌火焰牛柳粒

疫情過後，香港人都習慣下班便回家，現時入黑之後未到 8pm，港九旺區只餘疏落人流。政府於是密密在各區舉辦夜繽紛活動，試圖以廟街夜市、無人機表演、光影展覽炒熱街上的冷清氣氛。但石硤尾一偶卻例外，南山邨從來都是愈夜愈精彩。這裏的屋邨平台一到晚上就出現一架架車仔檔，賣魚蛋燒賣雞蛋仔腸粉酸辣粉，吸引附近的城大學生、街坊前來覓食。美食所在，就有夜繽紛。隨住早前南山邨大整頓，不少人氣車仔檔現已入舖，今次為大家盤點南山邨必食 5 店，下次來到便可嘗盡地道美味，兼感受久違的熱鬧夜生活。

石硤尾美食｜南山白汁冰︰芒果西米冰最人氣！

南山白汁冰由車仔檔起家，主打雲呢拿沙冰，再配搭西米、涼粉、豆腐花或水晶粉同吃，口味選擇多，但最受歡迎要數白汁芒果西米冰，上面鋪滿粒粒西米及芒果粒，超大堆頭！沙冰加上酸甜芒果汁，吃起來已經夠涼透心，加上粒粒煙韌的西米，口感更豐富，一碗亦不過 $35，難怪每晚都大排長龍。

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南山白汁冰

地址︰石硤尾南山村南山商場平台CCC9號舖

電話︰6705 8185

開放時間︰3pm-1am

網址︰www.instagram.com/namshan_jin1ze2/

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