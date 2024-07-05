小儀《早霸王》重提拍拖7年前男友！淚灑直播室傷得最深！森美：掛住對方冇問題

阮小儀是單身貴族，有事業有物業的她不愁生活，絕對是黃金盛女。小儀4日主持商台節目《早霸王》時，重提自己當年拍拖7年的前男友時，竟然淚灑直播室，令拍檔梁嘉琪勁不知所措！

小儀與森美、梁嘉琪及歪歪今朝主持《早霸王》，在環節《霸王我最喜愛全球華人勁爆金曲至尊歌》中，小儀、嘉琪及歪歪就主題「好大感觸」挑選歌曲及分享故事。小儀揀選了樂隊Zen歌曲《I Remember You》，當她聽完歪歪分享男人買玩具的故事後，有感而發大講曾拍拖七年的前男友！

小儀表示前男友同樣鍾意買玩具：「我同佢（前度）嘅爸爸媽媽好熟，分開之後都探過佢爸媽。佢爸爸突然同我講一句：『Kitty，你唔好再諗住等我個仔，你諗下佢成屋都係玩具，有啲擺出嚟，但好多都收埋，其實佢唔會記得』。佢爸爸嘅意思係，你點等呢個人都冇用，佢唔會記得，你走啦。」

輪到小儀分享時，她指故仔又是關於同一位前度，森美即阻止她懷緬過去：「太多啦，燒晒佢啲相！」小儀忽然被觸動：「你又提咗呢樣嘢…」此時嘉琪大叫：「哎呀！佢喊呀！」小儀即說：「因為呢一個真係傷嘛，人生入面有幾可咁傷吖？哎呀，點解喊吖？我唔應該為佢喊！」

小儀接過拍檔遞紙巾後繼續分享，她與前度拍拖時，經常相約在銅鑼灣西武百貨（現時皇室堡位置）：「有日我揸車經過，發現西武結業（2006年），其實當時已經分開咗起碼六年，但我個心突然好痛，覺得個天連一個記得佢嘅地方都唔畀我…但我仲嬲自己嘅係，點解我仲要記得你呀！我好唔開心，喺車度喊，打畀森美，當時佢話『你仲掛住佢做咩？佢有腳臭㗎』。」

她感性說：「其實分咗手咁多年仲喊乜鬼？但嗰下真係觸景傷情，結業話畀我知，一定要忘記呢個人。」嘉琪問：「但係你到依家都忘記唔到喎？」森美安慰小儀，無需介意自己忘不了舊情：「其實掛住對方冇問題，因為你真心愛過佢，但唔好自私，唔好要對方一定喺你身邊、一定要愛你。」

其實，小儀曾在ViuTV節目《吃掉前男友》提及這位舊愛，她表示與對方在介乎讀書及投身社會工作初期，交往長達七年，是傷她最深的一段關係。她指分手除因感情轉淡，對方身邊亦出現第三者︰「我次次都衰畀第三者，命嚟㗎，我用好多時間去醫自己，去平復心情！」