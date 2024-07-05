不正常愛情研究所 | 文頌男患罕見癌症遭捐款者鬧：你日日都無嘢做！Koba自揭半癱瘓不強求捐款

前《不正常愛情研究所》男主角文頌男（Koba）去年發現椎間近盤骨位長有一個6厘米大的惡性腫瘤，確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」。由於面對漫長的治療程序，Koba主動向大家求助，公開戶口QR Code希望「集資」可以幫助他抗癌之路的支持。他都坦言得到很多不認識的人捐款，答應大家一定會好好善用。近日，Koba因病留醫，沒想到收到捐款者的責罵，令他大感無奈。

Koba確診患癌後獲醫生安排，先後接受5次化療及28次電療，不過腫瘤情況未有改善，近日Koba因腫瘤擴散導致劇痛，而且下半身失去知覺，情況令人憂慮。現時留醫中的文頌男在IG開「你問我答」，沒想到竟然有捐款者出言辱罵Koba，Koba將留言截圖，該捐款者表示：「早知吾比（唔畀）你、大拿拿4000元，你日日都無野（嘢）做吧，你睡在家幹嗎？等死呀！」

原本已經心情消極的Koba都忍不住反駁：「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓，咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都希望大家隨心。想捐就捐，唔會強求、強逼，咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」不少網友睇到捐款者的辱罵都大為生氣，紛紛群起鬧爆該人，更留言鼓勵Koba，「呢啲人講嘢大過份，唔相信係出於一個人口中，根本就唔係人講嘅說話，你根本唔需要將佢講嘅嘢記喺心，依家病嗰個又唔係佢，佢當然唔明白你嘅心情同埋身體狀況，以前啲人話針唔拮到肉唔知痛就係咁解。我一直都覺得你已經做得好好，尤其係心態，你會好勇敢面對嘅。希望你病情逐漸好轉！」Koba回應說：「我收到呢啲留言，都覺得好無力，我都覺得好...莫名奇妙！」



