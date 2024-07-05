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05/07/2024

Threads丨Edan呂爵安送禮竟然想放女廁？ Jeremy Alton出題極速被粉絲尋到寶

#晴報文章 #娛樂 #MIRROR #李駿傑 #呂爵安 #歌手 #王智德 #Meta #影視娛樂
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　　Meta旗下應用程式Threads大受歡迎，香港唔少網民已經「轉場」玩Threads。Threads推出就快一週年，團隊更花足心思為市民送上驚喜，搵嚟一班活躍平台嘅偶像大玩尋寶活動，當中MIRROR成員呂爵安（Edan）將禮物收埋喺一個超私密嘅地方！

 

　　Threads 特意邀請了一班偶像們同粉絲展開一場充滿玩味嘅尋寶活動，過去幾日，一眾人氣偶像包括 Mirror成員呂爵安（Edan）、 李駿傑（Jeremy）和王智德（Alton）、MC張天賦、Tyson Yoshi（程浚彥）、Collar成員王家晴（Candy）、Gareth T.（湯令山）、Moon Tang（鄧凱文）、小薯茄成員朱mic和泳手歐鎧淳等齊齊突發出題，為Threads一週年神秘禮盒嘅收藏地點提供線索，引起一眾粉絲出動尋寶！

 

 

 

　　其中，Edan本來搞笑地想將小禮物放入女廁，最後決定改為收埋喺機場一個花盆內；Alton為禮物收藏地提供線索，5分鐘後立即有粉絲尋寶成功！而Jeremy喺禮物上親筆簽名，仲特登去最近hit爆嘅九龍城寨公園收埋佢！

 

 

轉載自: 晴報

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