榴槤季節到！本地超吸引榴槤美食推介：唯港薈自助餐食齊5個品種+D197焗龍蝦 / 榴槤下午茶食蘇丹王 / IKEA榴槤新地喪加紅蝦榴槤肉 / 貓山王Pizza

榴槤季節到！近日，愈來愈多餐廳及茶飲店紛紛推出榴槤美食、飲品，身為榴槤控的你今年又食過榴槤未？今次會推介不同的榴槤美食，當中有榴槤雪糕、榴槤下午茶，仲有榴槤Pizza！不過有一個小Tips，因為榴槤是季節性美食，所以大家去之前最好問一問仲有沒有供應！

榴槤美食│1. 唯港薈馬來西亞榴槤節：自助餐即席切開原個榴槤試榴槤界「王中王」D200黑刺！食D197榴槤芝士焗加勒比海野生龍蝦

第六屆唯港薈馬來西亞榴槤節將於2024年7月20日起舉行，一連13場榴槤節活動包括7場自助早午餐及6場自助晚餐將於唯港薈的Silverbox宴會廳舉行。今次仲會有2款創意榴槤菜式，包括迷你貓山王鮑魚米鴨燉湯及D197榴槤芝士焗加勒比海野生龍蝦，前者以米鴨和鮑魚燉約3小時，再配合迷你貓山王榴槤連殼及榴槤花熬製，清甜又滋潤養生；後者芝士配上貓山王榴槤，十分邪惡。而這2款菜式，每位參加者均可享用各一份。

今年於會在現場即席切開原個榴槤，現場每位食客均可享一份有5款不同品種榴槤的果肉拼盤(小童可享三款)，當中有香濃軟糯的頂級D197貓山王、榴槤界的「王中王」D200黑刺、馬來西亞檳城盛產的D24 蘇丹王、產量較少的D88 小甜甜和XO榴槤。

自助餐仲有很多無限量供應的榴槤菜式，好像是沙巴海龍皇榴槤多士、D24榴槤腐皮石榴球、榴槤青芒酸辣沙律、炸魚配榴槤辣醬、貓山王榴槤麻糬葡撻、榴槤班蘭卷、榴槤布甸、榴槤抹茶糯米糍、榴槤芝士撻及必吃的馬來西亞榴槤雪糕等！

唯港薈馬來西亞榴槤節

日期：2024年7月20日（自助早午餐）；2024年7月21日、8月3日、4日、17日、18日及24日（自助早午餐及晚餐）

時間：自助早午餐上午11時45分至下午3時、自助晚餐下午6時30分至下午10時

價錢：成人$888、兒童（3-11歲）$558* (須於預訂後支付全費)

地址：唯港薈一樓Silverbox 宴會廳

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