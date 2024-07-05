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05/07/2024

控煙政策將成政府立會新戰場

#立法會 #立會透視鏡 #控煙 #吸煙 #民建聯 #政情 #醫務衛生局 #盧寵茂
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　今年度立法會接近尾聲，完善選舉制度之後嘅立法會，不經不覺差不多過咗四分之三，下年年底又會再一次進行選舉。完善咗之後，立法會效率當然係奇高，法例同撥款過得「發發聲」，不過亦唔可以話立法會無把關，最起碼好似爭議極大嘅垃圾徵費就係喺議員施壓之下，最終政府都唔敢硬推。

 

　　繼垃圾徵費之後，短期之內又會有一條新戰線，就係早排由醫務衛生局推出嘅十項控煙新政策，包括禁止加味煙如薄荷煙、糖果煙、水果煙，及擴大禁煙區域如禁止排隊候車時吸煙等。

 

　　香港煙民已經係少數，吸煙率已經低過10%，剛剛亦大幅增加煙稅，政府都話期望出年呢個數跌到8%以下。吸煙本身係危害健康，吸煙人士亦唔會有異議，所以政府再出手控煙，本來都預計大部分政黨都會企喺政府嗰邊，除咗商界代表點都要維護一下煙商同小報販、便利店等利益而作出反對，但點都估唔到，第一大黨民建聯亦都作出180度轉變，令呢個政策隨時充滿變數。

 

政府推出控煙十招，期望明年香港煙民比例降至8%以下。(Shutterstock)

 

　　翻查政府公布十項措施之後各政黨嘅表態，民建聯嘅衛生事務發言人、立法會議員梁熙就發出題為「梁熙支持政府全方位控煙，關注旅客體驗，籲有措施鼓勵戒煙」嘅新聞稿，入面講到非常支持政府全方位控煙，無提出任何對禁止加味煙嘅關注同反對，甚至質疑政府點解唔監管埋俗稱「火車頭」嘅一路行一路食，佢只係表達擔心新措施會影響旅客體驗同驚佢哋誤墮法網。

 

　　唔夠一個星期，同黨另一直選議員劉國勳就話控煙十招太辣，認為社會需要進一步討論，係唔係現階段就禁止加味煙。梁熙轉個頭更加喺立法會向政府提出書面質詢，要求政府就各種口味香煙嘅銷量同稅收、吸煙人士同非吸煙人士嘅醫療成本差異、禁加味煙會令多少煙民戒煙，以及對商務及觀光旅客嘅影響，畀出數字同答案，大有反枱嘅意味。

 

　　有其他政黨人士就估計，民建聯作為第一大直選政黨，唔少選民都係來自基層，更加有唔少係煙民，「選民嘈一嘈，你估佢哋唔會腳軟、唔會轉軚？基層煙民如果連買加味煙嘅權利都無埋，點會唔反對？」該政黨人士仲話，要說服醫務衛生局局長盧寵茂並唔係易事，盧局長呢幾年都係最硬淨嘅局長之一，不過現時商界加上民建聯齊齊反對的話，搞到最後喺議會唔夠票過，亦唔係政府希望見到，所以呢條戰線誰勝誰負，仍然都係未知之數。

 

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