Ulefone Armor 26 Ultra：市場最強5G三防手機？高效能、超大電池、4鏡拍攝，熱愛戶外活動人士啱用！

Ulefone的Armor系列一直以來都是三防手機市場的佼佼者，最新成員Ulefone Armor 26 Ultra可算是最強的三防手機。Armor 26 Ultra不單支援5G上網，也擁有高效能、超大電池及四鏡拍攝，在不同場合下都能滿足用戶的需求。

Armor 26 Ultra採用同系列三防手的設計，機身以黑、橙兩色為主，符合IP68/IP69K防護等級標準和MIL-STD-810H軍規測試，重量高達600克，甚至比部份平板還要重。機背配備了一個34毫米直徑的強力揚聲器，具有3W的輸出功率和121分貝的音量，而機側也保留了「智靈鍵」，能一按開關手機的功能，更附有uSmart介面連接專屬周邊。

Armor 26 Ultra用上6.78吋熒幕，設有5,000萬像素自拍鏡頭。

Armor 26 Ultra採用同系列三防手的設計，機身以黑、橙兩色為主。

Armor 26 Ultra擁有四個主鏡頭，亦設有3W的輸出功率和121分貝的音量的強力揚聲器。

機頂設有紅外線埠，配合內置應用程式可作家用遙控器。

機側保留了「智靈鍵」，能一按開關手機的功能，更附有uSmart介面連接專屬周邊。

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器，也備有SOS 緊急求救，按鍵。

Armor 26 Ultra用上MediaTek Dimensity 8020 5G處理器，內置12GB記憶體並支援記憶體擴展功能讓系統獲得額外12GB記憶體，同時內置512GB儲存及設有獨立microSD插槽。手機支援5G流動上網與5G雙卡雙待，備有以Corning Gorilla Glass 5保護的6.78吋1,080 x 2,460解像度LCD熒幕，支援120Hz刷新率，更內置15,600mAh超大容量電池及支援120W快速充電，跟機也附有120W充電器。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。

Power Armor 16S採用真三卡設計，支援5G雙卡雙待，更設有獨立microSD記憶卡插槽。

拍攝是Armor 26 Ultra的特色，配備2億像素廣角、5,000萬像素117.3°超廣角、6,400萬像素夜視及800萬像素3.2倍光學長焦鏡頭，無論在任何環境下都足以應付攝影的需要。當中夜視鏡頭在全黑的環境下仍能拍攝到肉眼看不見的景物，明顯是針對戶外活動而設，而廣角則可拍攝到高品質的相片。

手機內置12GB記憶體，並支援記憶體擴展功能讓系統獲得額外12GB記憶體。

相機提供的拍攝功能與同系列手機相同，但配合主鏡頭可拍攝2億像素相片。

Armor 26 Ultra用上MediaTek Dimensity 8020 5G處理器，安兔兔跑分有接近69萬，效能不俗。

2億像素廣角鏡頭能拍攝出高畫質的相片。

夜視鏡頭在全黑的環境下仍能拍攝到肉眼看不見的景物，明顯是針對戶外活動而設。

總結

Armor 26 Ultra以$3,599的定價發售不算便宜，但考慮到在堅固性、電池壽命、攝影能力和整體性能上均表現優異，非常適合那些專業人士和戶外愛好者，需要在嚴峻條件下依賴手機完成工作和生活任務的人士。

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 8020 5G 2.6GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,460像素，6,78吋多點觸控LCD

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19/ FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.1

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素標準 + 5,000萬像素超廣角 + 6,400萬像素夜視 + 800萬像素3.2倍光學長焦

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / FM收音機

電池：內置15,600mAh電池

體積：179mm x 25.5mm x 83mm毫米

重量：600克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$3,599

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繼HovarAir X1飛行相機在港推出後，LRT再引進日本限定版HovarAir X1 Smart，用上固定式機身及封閉式護架設計，機身連電池只重 99克，符合現時日本政府對不足100克重量的無人飛機可豁免註冊的法例要求。X1 Smart內置32GB儲存，有 8 個預設拍攝模式，配備三重穩像系統，結合雲台穩定器、電子防震和水平校正技術，在四級風力下仍可穩定地攝錄。產品可拍攝1,200 萬像素相片，支援連拍功能，更能攝錄2.7K@30fps格式影片，在HDR模式下亦可攝錄全高清影片。

查詢：LRT 2395 3913

售價：$3,698（連兩枚電池） / $3,898（連三枚電池）