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05/07/2024

貝聿銘展覽揭幕！盤點不可不知貝聿銘 8 件事︰建1:1金字塔模型平息羅浮宮爭議！為香港2座建築操刀！公開鮮為人知事業經歷！在香港讀邊間小學？

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Text: Louise Yuen

　　殿堂級建築師貝聿銘的首個全面回顧展「貝聿銘：人生如建築」最近在西九文化區 M+ 博物館開幕，由年少時修讀建築學、初出茅廬加入過紐約地產公司參與住屋和都市活化項目，至後來成為「幾何學魔術師」，以創新結構及經改良的物料打造出備受矚目的建築項目，吸引不少人慕名而來，從 400 多件展品中窺探貝聿銘的作品如何與社會、文化交相對照。周末看展前，先帶大家回顧不可不知貝聿銘的 8 件事，到底他如何化解中銀大廈風水漩渦、羅浮宮爭議，80 年代還在香港建過另一座前衛商廈。

 

貝聿銘 01｜出生蘇州名門！童年曾移居香港

 

　　貝聿銘在 1917 年於廣州出生，其家族為蘇州金融世家，叔祖父貝潤生是「顏料大王」，曾斥巨資購買名園「獅子林」 並修繕成貝家私人園林；貝聿銘說過自己小時候夏天回到蘇州，總會在獅子林中玩耍，這個江南庭園及奇岩異石也成為他日後的建築靈感。父親貝祖詒曾任中央銀行總裁，1917 年更在香港創立中銀香港。正因如此，貝聿銘兒時一度舉家移居香港，小學就讀聖保羅書院，直至 10 歲再隨父親隨調職遷至上海。

 

貝氏家族於上海貝祖詒住宅花園中合照，後排左三為貝聿銘、左六伙貝祖詒（圖片來源︰貝洽）

 

貝聿銘 02｜改讀工程系？MIT院長力勸重修建築學

 

　　年少的貝聿銘從 1927 年起於上海、蘇州成長生活，17 歲赴美修讀建築學，最初入讀賓汐法尼亞州大學建築系，入學約 2 星期便發現當年學系的課程較著重繪圖，他卻認為自己更擅長數理，其後轉至麻省理工學院（MIT）改讀工程系。當時 MIT 學院院長看出貝聿銘的設計才華，於是勸他重新修讀建築系，最後貝於 1940 年取得學士學位，1942 年再到哈佛大學研究院深造，攻讀建築碩士學位。

 

貝聿銘的麻省理工學院四年級習作設計《一所香港銀行家會所》（圖片來源︰麻省理工學院博物館）

 

下一頁︰鮮為人知事業經歷！建築美學融入生活的代表作

 

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