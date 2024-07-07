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07/07/2024

英國變天，工黨執政殊不易

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　三大故事在上周主導了風險資產價格的走勢：1）拜登在直播辯論中的糟糕表現，讓退選交易甚囂塵上；2）英國保守黨在選舉中遭遇歷史性重創，工黨的「重塑英國」成為市場主題，英鎊、英股走強；3）美國勞工數據顯示就業放緩，非通脹交易(disinflation trade)再次出擊。在三大故事合力下，全球多數股市上漲，債券受到追捧，石油、貴金屬和大宗商品比翼齊飛，美元由高位拾級而下，資金增槓桿、增風險權重。
　
　　英國大選塵埃落定，工黨在下議院選舉中以壓倒優勢取勝，黨魁施紀賢入主唐寧街10號。這是工黨歷史上最一面倒的選舉勝果，在議會贏得了絕對多數，為政府與議會聯手推進改革、扶持經濟奠定了基礎。英國主流財經媒體《金融時報》以「英國的機遇」為題，發表了編輯部評論文章。
　
　　相對於保守黨，在兩黨交替執政的歷史上，工黨屬於偏弱的角色，但是艾德禮曾經以大票數推翻了帶領英國打贏二戰的邱吉爾，貝理雅曾經以大票數將挾戴卓爾革命餘威的保守黨趕下了台，這是又一次史詩級更替。然而，與其說工黨大勝，不如說選民拋棄了保守黨。投票率只有六成，工黨僅獲得34%選票，都證明選民對工黨和施紀賢並沒有太大熱情。
　
　　保守黨慘敗，咎由自取。卡梅倫誤判脫歐公投形勢、約翰遜個人醜聞不斷、文翠珊內閣脫歐談判方寸大亂、卓慧思49日災難性執政、辛偉誠對內對外都缺乏領導能力，導致了選民唾棄保守黨。工黨乃是無奈下的替代選擇，而非真命天子，英國其他在野黨在選舉中也表現良好就是佐證。這就決定了施紀賢並非貝理雅。
　
　　不過，施紀賢入主唐寧街和工黨在下議院擁有罕見的席位優勢，都意味著他們擁有改變英國的政治資源。英國如今面臨經濟停滯、移民兩難、住房短缺、實際收入下降、公共服務缺失、財政赤字嚴重等一系列嚴峻考驗，迫切需要作出大的結構性改革。

 

英國現面臨一系列嚴峻考驗，施紀賢急需作出結構性改革。(AP)

　
　　筆者認為，在維持財政相對穩定的情況下，新內閣會以刺激經濟、鼓勵投資和改善公共服務為抓手展開工作，不過施紀賢的政治魄力和內閣團隊的執政經驗都有待考驗。最大的難題是，財政捉襟見肘，巧婦難為無米之炊。在過去18年中，有14年英國的投資是G7國家中最低。
　
　　在許多國家政壇紛紛右轉，甚至轉向極右的大趨勢下，英國選出了中間偏左的政黨，也算是一個例外。相信新政府的聚焦點會放在治理國內的痼疾，在外交政策上可能會比較溫和。馬克龍和朔爾茨各自陷入政治困局，給英國增加在歐洲的影響力提供了契機。英美關係不會出現根本性的變化，對華與對俄政策則可能維持現狀。
　
　　美國6月非農就業新增20.6萬份，略高過分析員預測中位數，但是比上期超高增長有明顯放緩，同時之前兩個月的人數被向下修正多達11.1萬份。由於就業參與率上升，失業率反彈0.1個百分點至4.1%，為疫情結束以來最高，3個月平均就業增長則是疫情結束以來最低。時薪和月薪按年增長3.9%，仍然偏高，但已經是3年以來最低的了。
　
　　實際的就業情況其實比上述更疲弱，新增就業基本上來自醫療健康和政府部門，大多數民間部門均錄得低增長，甚至負增長。臨時工崗位更出現了3年來最深的下降，公司削減崗位一般從臨時工開始。最新的就業數據，重新燃起了市場對於美國聯儲局早日減息的希望，美債收益率全線下行，期貨市場對9月減息的預期增強。
　
　　的確，美國經濟與需求放緩的跡象愈來愈濃厚，聯儲局抑制需求的貨幣政策初見成效，市場對此有所冀求也合理。但是筆者看來，目前的經濟下滑，基本上仍屬於回歸正常水平的節奏，經濟滑入衰退的機會並不大，物價出現反彈的情況還不能排除，所以現在所見的數據尚未能給予政策制定者「足夠的信心」，經濟過熱是否徹底被控制住仍待觀察。
　
　　這是上周聯儲局主席鮑威爾在ECB年會上發言的核心觀點，也是6月初FOMC會議紀要的要旨。筆者仍預測今年減息兩次，最快在9月，市場氣氛似乎擺向此判斷，不過一切仍取決於未來兩個月的經濟數據。美國的關鍵數字在於新增就業和工資增長，由此聯結個人消費與核心PCE通脹，其他數據暫時均不重要。
　
　　美國總統拜登在電視辯論中的「災難性」表現仍在發酵。拜登和白宮都否認了退選的可能，不過民主黨內要求拜登讓賢的呼聲此起彼伏，大金主們也在幕後發功。民主黨的尷尬在於拜登之外，可堪大用的候補人才很少，現任副總統賀錦麗的民望和領導能力不足，加州州長紐森和密歇根州州長惠特默則在準備2028年選舉，不願過早與特朗普交手。場外賭博市場看好特朗普當選有一定道理，不過共和黨能否橫掃參眾兩院就有待觀察。
　
　　本周焦點：1）法國大選結果，意味著南轅北轍的政策走向；2）聯儲局主席鮑威爾在國會作證，市場關心利率政策的最新思路，預計鮑叔語境偏鴿；3）美國核心通脹，估計按月升0.1%，給聯儲局更大的「信心」；4）中國社融、通脹和出口數據。

 
本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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