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08/07/2024

還是美就業數據的糗事

#財金大勢 #就業數據 #聯儲局
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　　自2022年12月，筆者就有文謂《美就業數據造假》（圖一），由2022年12月至今日（8日），筆者都一直謂美就業數據造假，不過市場仍樂「炒」之不疲，有藉口來炒。不過投資者要記得上咗車，就要及時落車，不要大安旨意，坐到撞車。

 

 

　　美國就業數據的統計是由美國勞工部和美國人口局兩個機構來做，兩個機構，用不同的調查方法，去調查兩批跟就業相關的人士，詳見另文「就業報告定義」。

 

　　美國勞工部是向美國企業發問卷查詢其職工招聘、離職情況，不過近年這些問卷的回覆率偏低，有謂低至只有三成許，其餘的六成未回覆者，就用統計模式去推算出來，故這個勞工部所統計出來的新增職位，就存在偏差，往往要在之後的一個月後大幅修訂。

 

　　亦有認為，在月初第一個周五（5日）勞工部所發表的新增職位是只計算至上月的月中（因郵遞未能於上月月底之日便收齊），故便出要大幅修訂，但這說法有兩個漏洞：

 

　　1. 統計如不以每月最後一日作統計，而就以每月月中某日作統計，只要月月如是，統計新增職位也無需大幅修訂，因為統計日期不是由1號至30（或31）號，而是由前月的15號至翌月之15號，只要日期相若，統計數據亦可均衡，不應出現大幅修訂。

 

　　2. 如真是收集不了一整月的數據，則在翌月的就業職位，就只有向上修訂，補加回未計入之新增職位，而不是大幅向下修訂（圖二）。

 

 

　　美勞工部宣布6月美新增職位20.6萬個，市場平均預期只增19萬個，高盛更估低至只增14萬個，對比之下，是美勞工部之「統計」準還是市場的「預期」準？

 

可以回看歷史！

 

　　今次美勞工部將5月的新增職位（於6月初公布）由增27.2萬個，下修訂為增21.8萬個。

 

　　4月的新增職位（於5月初公布）由增16.5萬個，下修訂為增10.8萬個。

 

　　圖三顯出這些新增職位的大幅下修訂，是恒常趨勢，此亦即今次公布的新增20.6萬個職位，在下個月時怎被下修訂少5萬至6萬個職位，即是可能跟高盛估增14萬個職位是相若的。

 

 

　　就是由於這些大幅下修訂新增職位，故美聯儲局年來一直有內部研究指出這每個新增職位數據不可信（圖四），而美聯儲局局長鮑威爾終於6月14日也表示這個公布的新增就業數據有誇大處（圖五），而在美聯儲局1月的議息會議紀錄於2月22日公開，內裏有這一句：

 

 

　　While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive Fed officials judged that some of the recent improvement 「reflected idiosyncratic movements in a few series。」

 

簡譯過來是：

 

　　「最近的趨勢（指就業情況）是蠻好的，但美聯儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

 

　　美聯儲局公告裏這段話，是官話，不明指你造假，他們認為是有特殊情況，即是唔信囉。

 

　　今個月公布的新增主要增長來源，是政府招了7萬人（圖四紅色棒），這佔了今月約三分之一的職位增長額，這些突然增加的政府職位應是臨時工，可以是為了要應付總統選舉的人手安排，職位不長久，不知猴年馬月就會不再聘請，屆時又會有大量職位流失了。

 

　　今次美就業報告最宜跟進的是失業率升至4.1%是自2021年1月以來最高的（圖六）。

 

 

　　另外要關注的是在今次的公布中，長期失業者（失業逾27星期的）增加了16.6萬個至150萬個，較一年前增加了110萬個，佔了業者22.2%，這代表甚麼？是：

 

　　1. 鮑威爾所謂的勞工市場強勁？

 

　　2. 衰退之鐘已響？
　
---------------------------------
　
就業報告定義

 

　　就業報告包括失業率(Unemployment)及非農業就業人口(Nonfarm payroll employment)。就業報告(The Employment Report)，包括與就業相關的訊息，分別由兩個獨立的調查得出，即企業調查和家庭調查。就業報告的內容來自家庭調查(Household Survey)與機構調查(Establishment Survey)兩份獨立的調查資料。其中家庭調查資料是由美國普查局(Census Bureau)先作當期人口調查(Current Population Survey)，然後勞工統計局(BLS)再統計出失業率。

 

　　而機構調查資料又稱薪資調查(Payroll survey)，是由勞工統計局與州政府的就業安全機構合作彙編，根據的樣本包括約38萬個非農業機構。其中，企業調查提供有關非農業部門的就業情況，平均每小時工作和總小時指數；家庭調查提供有關勞動力、家庭就業和失業率的情況。非農業就業衡量在所有非農工業中有收入人員的數字，如製造業和服務業。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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