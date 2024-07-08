FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減息創造條件？

嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

美國6月非農就業報告顯示，新增職位20.6萬個，惟失業率升至4.1%，是兩年半以來最高，且平均時薪按年升幅放緩至3.9%，為2021年8月以來最低，數據反映美國勞工市場逐步降溫，為聯儲局年內減息創造條件？鮑威爾將於明天(9日)出席國會聯合經濟委員會聽證會，屆時會否對利率前景有所啟示？英國大選落幕，保守黨一如預期大敗，工黨時隔逾14年重新執政，對改朝換代後的英國經濟會有重大影響嗎？英鎊兌美元今年以來多次挑戰1.2900皆受阻，年內突破機會不大？歐洲右傾，但法國左翼料在國民議會選舉勝出，歐元受壓，兌美元會下試一算嗎？美元兌日圓上周升至162後連續第三個交易日回落，升勢已結束？

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