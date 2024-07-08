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08/07/2024

MIRROR成員Anson Lo生日尖沙咀麗晶酒店搞Party！逾2,000名神徒慶祝！教主被家書感動落淚：成件事好有愛

#娛樂 #晴報文章 #盧瀚霆 #Anson Lo #影視娛樂
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　　盧瀚霆7月7日正日生日，一眾神徒為他炮製連串驚喜，首先連續3年全港市民免費乘搭天星小輪，尖沙咀碼頭亦變成教主碼頭，多個大型廣告供神徒打卡！到中午12時，盧瀚霆現身尖沙咀麗晶酒店出席歌迷會生日派對，一連兩場逾二千神徒慶祝，Anson Lo入場時全場尖叫，他逐一向Fans答謝：「我覺得今日唔似Fans聚會，因為要步入會場搞到好似婚禮。」

 

 

　　期間他與神徒玩遊戲，被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」。來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到教主「眼濕濕」：「點解我咁感動，因為成件事好有愛，因為家姐係一個內斂嘅人，佢好少咁講呢啲事，我睇完諗翻起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得家姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐佢喊咗成晚但又唔知可以做咩，真係好錫我。」

 

 

　　Anson Lo不忘向神徒表達心底話，多謝大家嘅支持：「因為我全靠你地嘅支持，先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你地嘅留言成為我嘅鼓勵。」他即場與神徒全場大合唱《不可愛教主》，而見到生日蛋糕有「My Life」造型翅膀，他表現非常興奮，笑言想帶回家中。

 

　　生日會尾聲時，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送上生日祝福。活動完結後Anson Lo接受訪問，他表示見到家人真情流露好感動，覺得佢地好大勇氣寫呢封家書：「知道佢地每日都好擔心我、Care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今晚會同家人過一齊砌蛋糕。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩咗、成熟咗。」


　

 

 

 

轉載自: 晴報

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