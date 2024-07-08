周潤發與呢位81歲老戲骨印尼餐廳1968食飯！終於唔係野生捕獲！發哥中間分界留鬍鬚超Man

周潤發一向是貼地的親民影帝，每位香港市民都渴望有機會「野生捕獲」到發哥，有機會可以讓發哥揸機Selfie就最開心不過。發哥出沒之處相當廣泛，除了跑山之外，亦會到不少小店光顧，近日有網友指「屈地街再遇發哥」，原來他已經不是第一次遇發哥，更教路大家「週末9-10遇到機率很大。」認真厲害！

不過早前網上就出現一張發哥的近照，終於不是被一般市民的「野生捕獲」，而是他跟一名81歲的老戲骨在著名的印尼餐廳1968食飯。照片由餐廳東主蔣翹帆在他的IG分享，並留言說：「Thanks for coming back again（多謝再次光臨）」相中所見，發哥主動舉機跟餐廳幾位職員自拍合照留念，見三位女職員的容貌都似乎是印尼人，發哥的魅力真是沒法擋！

發哥中間分界，臉上有兩種顏色的鬍鬚，上唇上面的鬍鬚是黑色，而下巴的鬍鬚就出現銀白色的情況，相當有趣。至於他身旁的正是現年81歲的白茵。白茵自從2014年在劇集《大藥坊》飾演凌鳳兒一角之後，就漸漸退出幕前，再沒有參演TVB或其他電視台的劇集，不過相信她的樣子對香港觀眾而言絕不陌生。

白茵15歲開始加入電影公司做演員，演出其代表作《蘇小小》。隨後，她加入麗的映聲（麗的電視前身），曾於參與劇集演出《追族》、《奇女子》等劇集，直到1979年轉投TVB，白茵聲線嬌媚而響亮，最擅演尖酸刻薄婦人及艷婦角色如《萬水千山總是情》的二娘、《鹿鼎記》的韋春花等，後來開始演慈母。白茵的丈夫是前職業足球員黃文偉。