NVIDIA揮低微軟二度登最佳領導企業500強榜首！黃仁勳被點名大讚！蘋果跌出10大排第幾？即睇Top 25企業名單

美國《Fortune》雜誌日前公布最佳領導企業 500 強（Fortune 500’s best-led company），今年三甲位置大洗牌，AI 巨頭 NVIDIA 再次超越稱霸多年的微軟，成為最佳領導企業之最，Apple甚至跌出十大，只排第 11 位。

NVIDIA 最近兩年都擊敗微軟，登上「最佳領導公司」榜首，Fortune 大讚其策略清晰、領導一致性高及集中行動，企業 CEO 黃仁勳（Jensen Huang）在掌舵企業方面，表演尤其出色。輝達的股價雖然在過去一年內大幅上漲 198%，但股票並不納入排名的計算範圍，因此收益巨大並非 NVIDIA 奪冠的原因。而於第三至五位依次是思科系統公司（Cisco Systems）、達美航空（Delta Air Lines）、康菲石油公司（ConocoPhillips）。為人熟悉的大品牌如 Apple 則排名第 11 位；Intel、IBM、Nike、迪士尼均打入頭 25 位。

Fortune 也提到，醫療保健企業過去三屆都在 top 25 名單中佔多數，但 AI 發展成大趨勢，帶挈了科技公司超越醫療保健。單是頭 25 名，科技公司的上榜數目已經佔 32%，拋離只有 20% 的醫療保健公司。

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