數字遊民VS數字難民：甚麼是地理套利？數字遊牧背後是甚麼境況？自由代價遠高於想像？

近年來，不少年輕人選擇離開全職工作，成為Slasher、Freelancer甚至Digital Nomad，但當熱潮趨於平靜，他們發現自由的代價遠高於想像。

在社交媒體上，關於數字遊民、YouTuber、KOL的分享常常被熱捧。三年疫情，很多年輕人開始只工作，不上班，他們辭去全職，將自己從城市中連根拔起，遷徙到葡萄牙、西班牙、印尼、泰國、布吉島、日本等等。

近10年數字遊民呈快速增長趨勢，綜合多方面數據估計，截至2023年底，全世界數字遊民和潛在數字遊民人數約在7,000萬到1億之間。

2023年下半年起，泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞國家相繼對某些國家公民開放免簽入境，這對那些正思考著下一步要去哪裏的數字遊民來說，是巨大的催化劑。

2004年，地理套利（Geospatial Arbitrage）的概念首次出現在《Forbes》上，指的是那些在高生活成本地區賺得收入的人，通過將日常開銷轉移至低生活成本地區，從而實現強勢貨幣收入的購買力。

理所當然地，這些初代數字遊牧主義的踐行者，也主要來自發達資本主義國家。地理套利是指利用不同地區之間的價格差異來獲利的策略。這種套利策略的基本原理如下：

1. 識別不同地區之間同類商品或服務存在價格差異。這可能是由於當地的供給和需求、成本、稅率、監管等因素造成的。

2. 在價格較低的地方購買商品或服務，然後在價格較高的地方轉售。

3. 通過及時捕捉和利用這種價格差異來賺取利潤。

地理套利在某些行業和領域非常普遍，例如

- 房地產投資

- 跨境電商和物流

- 金融投資

- 遊戲、軟件等數字內容

在這個看似充滿無限可能的世界流動牧場裏，究竟是誰在追求自由，他們又為何開始自嘲為數字難民？

很多數字遊民的社交媒體，他們會宣稱自己月收入多少萬、去了多少個國家、認識了多少形形式式的外國友人。

幾年過去了，社交媒體上逐漸出現另一種聲音，那些裸辭後的年輕人，更多目睹關於自由和自我實現話語的另一面：工休不分、朝不保夕，以及跨國流動的不平等。

有趣的是，我看到很多數字遊民的工作就是教人做數字遊民，或是幫人辦理諸如簽證手續之類的，總之，就是賺數字遊民的錢，吸新進者的血。

數字遊民勝地的背後寫滿了割裂，而很多人在東南亞只能當數字難民。其實，不用上班，就是隨時隨地在看不見的地方上班。

例如：巴厘島的co-working空間價格一天平均要100元，當然這還只是辦公的價格。至於咖啡店，消費一杯25元起步的咖啡，他們會給你提供Wi-Fi密碼，包含3個小時的使用期限。當你待滿3個小時，Wi-Fi就會自動斷開，目光所及的基本都是白人。

我最近看到一份最新的數字遊民統計報告，數字遊民平均年收入在5萬到12萬美元之間，但在香港，很多上班族都達不到這個收入水平，我身邊認識的很多數字遊民也根本達不到。

然而，這所謂的勝地，並不是為香港人準備的，90%總有一天還要回去上班。

你如果過兩年再回來上班，職場裏面都是比你小的同事，甚至有做你領導的，你能接受這樣的落差嗎？