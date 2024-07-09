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09/07/2024

嚴打台船越界，大陸縮緊灰色地帶？

#台灣 #賴清德 #日本 #大陸 #民進黨 #蔡英文 #台灣熱話 #漁船 #大國博弈
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　賴清德上台一個多月，不斷拋出「新兩國論」和「台獨」主張，讓兩岸關係充滿山雨欲來的緊繃氣氛，連一艘台灣漁船越界被大陸扣留，民眾都會嚇到以為北京推出新一輪制裁措施。

 

　　這個月初，澎湖漁船「大進滿88號」在金門附近海域被大陸海警登船臨檢，並將該漁船帶到福建泉州晉江圍頭港。台灣漁業署第一時間避重就輕的對外聲稱，該海域是兩岸漁民「共同作業區域」，過往都相安無事，讓綠媒找到空間批評北京再一次殘害台灣漁民生計，並暗指對岸扣留漁船是嚴重事件。

 

陸方如何處理「休漁期」在領海撈捕的台灣漁船「大進滿88號」，值得關注。

 

　　但事實並非如此，「大進滿88號」犯了兩個嚴重錯誤，首先被查地點是在金門的限制水域之外、大陸的領海之內；其次，附近海域雖然是兩岸漁民「共同作業區域」，但大陸方面早就公告這段時間是「休漁期」，連自己漁民都不能捕魚時，台灣漁船還公然開進領海非法撈捕，在兩岸關係嚴峻之際，大陸海警豈能睜一眼閉一眼放任不管？

 

　　當綠媒大肆炒作大陸扣留台灣漁船事件時，筆者翻查資料發現，上一次台灣漁船越界被對岸扣留是17年前，也就是這十幾年來，大陸方面都以寬鬆態度看待台船越界問題，但是台灣方面光是去年，就因越區捕魚扣押了多達28艘大陸漁船。而在扣留時間上，過往對岸都扣押2天就放行，台灣平均扣押20天以上，大陸方面也沒有特別提出抗議。

 

　　綠營一向親美媚日，兩套標準和嘴臉遇到類似事件立刻現形。「大進滿88號」被扣留不到一星期，又一艘台灣漁船「福洋266號」疑似進入日本奄美大島附近海域作業，違反當地漁業規範，遭日本水產廳公務船取締，帶到日本扣留。

 

大陸海警船近期密集進入金門海域一帶巡查

 

　　相較於以被打壓的姿態回應大陸海警扣押台灣漁船，綠營和綠媒對日本扣船卻完全噤聲，彷彿生怕得罪這位老大哥，破壞民進黨口中聲稱有史以來最好的台日關係。也凸顯出民進黨當局眼裏只有抗陸，對同一執法事件以雙重標準看待。

 

　　值得關注的是，大陸對台灣漁船越界不聞不問17年之後突然出手，是否反映出北京眼看民進黨當局從蔡英文時期的「倚美謀獨」，轉變到賴清德的「依美謀戰」，即從切香腸式「台獨」，到為「台獨」不惜一戰，因此著手從法律戰層面加快收回「主權」步伐？

 

　　相較於過往大陸方面兩天就放回台灣漁船，「大進滿88號」卻被扣超過一星期。如果最終對岸不是以罰款方式，而是被視同大陸船隻，採用國內法的規定與程序處理的話，等於落實對台灣海峽是中國領海的「執法權」。未來大陸公務船都可以此作為取締台灣船隻，甚至軍方艦艇的法律依據。過去兩岸和平共處，靠默契維繫的灰色地帶，很可能即將愈來愈緊縮。

 

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