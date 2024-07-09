筆者自2022年底，就謂美國就業數據造假。筆者有否偏執？今天就引用平安證券的研報來給大家另個觀點，以下是平安首經團隊鍾正生分析，其核心觀點是：

美國就業慢降溫。美國6月新增非農就業人數下降至20.6萬人（圖一），4、5月前值大幅下修。儘管非農保持較快增長，但「含金量」值得關注，「企業調查」就業數據偏高，部分原因或是兼職崗位增長彌補了全職崗位減少，暗示就業市場質量下降。6月失業率上升至4.1%，創2021年11月以來新高，儘管勞動力人口和勞動參與率上升。5月職位空缺率小幅反彈，不過職位空缺與失業人數比值仍保持近3年低位。我們認為，美國就業市場順利走向「平衡」，自然增加了美聯儲局下半年兌現降息的概率。但是，美國就業市場絕對水平不弱，目前僅呈現「慢降溫」，而非美聯儲局擔心的意外降溫狀況。綜合看近3個月的數據，儘管失業率持續反彈，但新增非農和時薪環比增速呈現「低-高-低」組合，尚未確立下降趨勢。此外，近1年非農時薪增速並未明顯放緩，「工資-通脹」相互作用下可能令美國服務通脹保持黏性，而通脹走勢仍是美聯儲局會否降息的關鍵所在。市場對於9月首次降息、年內降息2次的預期可能過於樂觀。

今年1至6月，美國每月新增非農平均22.2萬人，這一數字較2023年均值的25.1萬人有所回落，但仍明顯高於2019年均值的16.6萬人。不過，儘管非農保持較快增長，但「含金量」值得關注。一方面，非農就業數據來自「企業調查」，這一數字與「家庭調查」下的就業人數明顯背離，自疫情以來（2020年2月）截至今年6月，「企業調查」下的就業人數累計增長了632.9萬人，而「家庭調查」僅增長251.6萬人，前者比後者多出381.3萬人。另一方面，截至今年6月，全職工作崗位同比減少了155.1萬人，兼職崗位則大幅增長了180.6萬人，身兼數職和自由職位者分別同比增長31.9萬人和8.6萬人。由此推斷，「企業調查」就業數據偏高，部分原因或是兼職崗位增長彌補了全職崗位減少，暗示就業市場質量下降。

美國6月失業率上升至4.1%，創2021年11月以來新高，儘管勞動力人口和勞動參與率上升。美國6月U3失業率（編按：過去4周無工作但是積極尋找工作者的失業率）為4.1%，預期和前值為4%，連續第3個月上升，創2021年11月以來新高；U6失業率（包括所有勉強算作勞動人口的人員以及因經濟理由兼職就業的總人口）為7.4%，連續第2個月持平前值。6月U3失業人數為681.1萬人，環比增長16.2萬人；勞動力人口環比增長27.7萬人，勞動參與率上升0.1個百分點至62.6%。可見，儘管勞動力人口有所修復，但失業人數增長較快，令失業率進一步上升。值得一提的是，過去12個月勞動參與率平均為62.6%，與2019年均值的63.1%仍有差距，過去1年勞動參與率的回升遇到瓶頸。

美國6月非農平均時薪增速如期回落。美國6月非農平均時薪環比上漲0.29%，預期為0.3%，前值為0.43%；時薪同比增速為3.9%，持平於預期，前值為4.1%。過去3個月、6個月和12個月時薪平均環比分別為0.3%、0.32%和0.32%，可見過去1年時薪增長明顯呈現黏性。6月非農平均每周工時為34.4小時，連續第2個月持平前值。

美國5月職位空缺率小幅反彈，不過職位空缺與失業人數比值仍保持近3年低位。7月2日公布的數據顯示，美國5月職位空缺814萬人，預期795萬人，4月前值從805.9萬人下修至792萬人；5月職位空缺率由4.8%小幅反彈至4.9%，但仍處於2021年以來次低水平。美聯儲局關注的指標--職位空缺與失業人數比值，在5月錄得1.22，持平於調整後的前值，保持在2021年6月以來最低水平，且持平於疫情前（2020年2月）水平。

美職位增長靠兼職撐起



簡言之，平安首經團隊的分析基本上是：

1. 近年美國的職位增長是靠兼職來撐起（圖二）；

2. 勞工部和人口部的就業調查有差距，是因為勞工部的統計是把兼職者也算進去職位增長（圖二）；

3. 失業率逐步上升，勞動參與率趨減（圖三）；

4. 時薪與每周工時呈下降勢（圖四）。

美聯儲局主席鮑威爾謂美就業強勁，平安首經團隊則認為是慢降溫，筆者則認為是弱雞。

各位可以再看一次鮑威爾在電視上的親口說話（圖五）：They（指美就業職位增長）may be a bit overstated（有點誇大了）。

至於之後他講甚麼也只是為拜登搭台而已！信幾多，由你啦！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）