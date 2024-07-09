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09/07/2024

賭王前新抱齊嬌激罕受訪談豪門婚姻！何猷啟前妻大爆每年使過百萬養兩位女兒！擇偶抗拒姊弟戀、驚咗富二代

#何鴻燊 #上海 #小紅書 #何猷啟 #晴報文章 #娛樂 #影視娛樂
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　　已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟的前妻齊嬌，離婚後與兩個女兒在上海生活。齊嬌最近激罕接受訪問，難得開腔談及與猷啟的一段豪門婚姻！

 

　　何猷啟與齊嬌由拍拖到2018年結婚都非常低調，有指齊嬌屬小康之家出身，婚前從事教育及金融工作，二人經朋友介紹認識，在海外註冊結婚並育有兩女。不過，2020年7月猷啟被拍到密會21歲女學生Alice，他其後發聲明表示與齊嬌已經離婚幾個月。而齊嬌亦帶女兒何煦齡（Tittania）及何煦鑫（Tylia）回上海老家生活。

 

 

　　最近小紅書流傳齊嬌接受訪問的短片，齊嬌大爆養育兩個女兒的使費：「光孩子的話120萬（人民幣）這樣。（一年收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）30、40萬這樣。」雖然前夫猷啟家世顯赫，但齊嬌表示擇偶不一定要門當戶對：「我一直都可以（男方條件稍遜），但當然不能說讓我去養你，我接受不了。」單身的她坦言現在抗拒姊弟戀：「一定是大叔，再也不想找弟弟，因為我的前任就是比我小，然後我不再想找所謂的富二代，no！」不禁令人聯想起猷啟。她坦言：「傷感一點就是可能對男人、對婚姻已經沒有太大的希望，但是我們還是得要抱有那份對愛情的憧憬。」她亦表示不想再婚。

 

 

　　齊嬌雖然是兩女之母，但外表keep得甚有少女味，皮膚白滑，身材又高又fit，曾自爆每月豪花7萬元打保養針的她，表示即使做了媽媽，也不要放棄自我：「因為我覺得人生是過給自己的，現代21世紀了，現代女性就真的是需要有一份很穩定的工作，然後你有孩子。我覺得生孩子就是以後老了之後有人陪伴，這個是蠻重要的。」

 

 

　　離婚後的齊嬌依舊富貴，經常周遊列國一身名牌，又乘坐私人飛機，她在小紅書不時分享名牌穿搭，又開箱自己的粉紅色錶面配白錶帶Patek Philippe百達翡麗名錶。她大多在上海家中自拍，只見她的家裝修非常奢華，令網民羨慕她多金又有自由。

 

 

轉載自: 晴報

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