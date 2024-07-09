MIRROR成員Lokman與女友分手！Luxi澎湖散心早露分手端倪？僅剩Stanley同元祖女友感情穩定

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）宣布與女友分手，成為MIRROR中「尾二」一位「失守」隊員，唔少人都覺得非常震驚。MIRROR隊中僅剩Stanley（邱士縉）一位仍然同《全民造星》已經拍拖嘅女友一齊。

Lokman剛剛突然於Instagram限時動態宣布分手消息，Lokman言辭間表示當中似乎已經一段時間「掙扎」：「我們已經分開了一段時間，相隔了一段時間才公布，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情況下向大家交代。」

Lokman表示同前女友關係依然良好：「分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！」Lokman前女友甄吳露茜（Luxi）同時都發同樣聲明。

Lokman同Luxi拍拖七年，上年曾喺社交平台上載花束照及留言「「今次掂晒啦老豆（竇）！」，即時引起求婚成功嘅揣測。不過Luxi之後出席活動時就否認有關傳聞，稱Lokman只係「520」送花， Luxi當時表示結婚冇壓力：「結婚不嬲都係靠衝動，所以唔會plan幾年之後結婚，同埋大家都仲後生。」然而，Luxi日前去到台灣澎湖散心，早露分手端倪：「聽說看海會讓人心情變好。謝謝澎湖治癒了我，然後我就曬傷了。」然而，二人拍拖期間一同飼養三貓一狗，暫時未知去向，恐怕都會成為「單親家庭」。

MIRROR 12子唔少入行前都有已經有穩定女友，不過都喺入行後相繼分手，現時只剩Stanley一個仍然係同「元祖」女友一齊。Stanley與女友Alina拍拖七年感情穩定，熱愛潛水嘅Stanley日前透露，諗過將來舉行水底婚禮，奈何女友不愛潛水，所以打消念頭。而Alina早前都喺電台訪問分享與Stanley相識經過：「我哋係大學讀書時一齊喺主題公園工作認識，識咗十幾年，有次拍廣告撞番，見番一年先一齊。」Alina表示Stanley人氣急升，拍拖都冇壓力：「佢近排忙啲，溝通時間少咗，但感情又再昇華咗，學識點溝通先可以維持到一段好嘅關係。」希望呢一對可以打破MIRROR分手魔咒。

盤點MIRROR分手魔咒

Frankie

MIRROR顏值擔當Frankie出道前是一名專業舞蹈員，與前女友Hei拍拖13年，可惜上年兩人就在IG限時動態出文宣佈分手，Frankie近日更被指原來一早偷食現任女友Christy，令一眾粉絲感到心痛。

Edan

Edan（呂爵安）於2018年參加《全民造星》時，與Stephanie仍屬情侶關係，後來女方出帖文，表示拍拖三年的二人和平分手，會支持Edan繼續去追夢：「細個以為咩唔夾呀timing呀全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力左（咗）好一段時間，我都agger（贊成）朋友會係我哋目前最適合嘅關係。」不過之後Stephanie曾暗示因為男方偷食導致分手。

Jer

Jer（柳應廷）前年被指與拍拖5年女友Kelly鬧分手，皆因網民發現Kelly於IG取消追蹤了阿Jer，而阿Jer亦承認自己正與Kelly冷戰中，現在阿Jer的IG也沒有再追蹤Kelly，事後二人宣布分手，而回復自由身嘅Jer早前於MIRROR喺英國開騷時都有於IG結識下異性。

Ian

Ian（陳卓賢）入行不久就在ViuTV 劇集《無限斜棟有限公司》中，與模特兒盧慧敏（Amy）撻著愛火，兩人愛得低調，甚少放閃，不過Amy曾在IG發文指「也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」，Ian則更回覆：「I think I’ve found one」。不過前年二人和平分手，結束兩年情。