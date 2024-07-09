巴黎奧運2024賽程+香港運動員代表名單懶人包！張家朗7.29再爭「花劍世一」、何詩蓓執5項游泳個人賽資格！單車隊派邊個女將出戰場地+公路賽？附賽程時間表

距離巴黎奧運尚餘 17 日，「劍神」張家朗、「女飛魚」何詩蓓、鄧俊文、謝影雪等逾 30 名香港運動員已取得奧運資格，即將代表香港出戰巴黎奧運！港人都期待見證張家朗再戰男子花劍問鼎「世一」寶座；何詩蓓再在游泳項目上爭獎牌大放異彩。編輯部為大家整理港隊出賽 12 大項目名單及主要賽程時間表，齊齊為香港運動員打氣！

（圖片來源︰港協暨奧委會）

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巴黎奧運2024｜泳隊獲9張入場券！張家朗再爭「花劍世一」

香港泳隊於今屆奧運斬獲多達 9 張入場券，單是何詩蓓就手執 50 米自由泳、100 米自由泳、100 米蛙泳、200 米自由泳、400 米自由泳等 5 項個人賽資格，有望在主項自由泳的賽事中爭取獎牌。早前衝擊背泳 A 標失利的歐鎧淳，雖無緣奧運個人項目，但仍與簡綽桐、譚凱琳及鄭莉梅出戰接力項目，成為首名 5 度出戰奧運的香港泳手。另一亮點落在初戰奧運的 17 歲張心悅身上，她在於 200米 背泳賽中游出 2 分 10 秒 35 成績，打破 15 至 17 歲分齡紀錄之餘，更以「A標」直入巴黎奧運。

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除了游泳項目，最多人關注的還有劍擊賽事，張家朗在東京奧運一嗚驚人、贏得男子花劍個人金牌，從此被封為「劍神」。三度出戰奧運的香港重劍一姐江旻憓去年在亞錦賽、杭州亞運創下佳績，世界排名升至第一位，7 月 27 日將率先在巴黎奧運的女子重劍個人賽揮劍爭牌。

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單車總會今日（9 日）終於公布，香港單車隊將派出劉允祐及李思穎出戰巴黎奧運，後者更是繼黃金寶之後，首個於奧運同時出戰場地兼公路賽的選手。兩人均是首次參加奧運，目前已於法國積極備戰。

（圖片來源︰IG @_ceci_lee）

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