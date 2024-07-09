100%多啦A夢&FRIENDS巡回特展嚟喇！10個隨意門打卡位 / 12米巨型充氣裝置+雕塑 / 沉浸式體驗 / 無人機表演！一個動作免費換多啦A夢禮品！即睇詳情

《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展首站將會在7月13日起正式登陸香港！到時又將掀起打卡熱潮！其實由即日起大家已經可以去朝聖喇，皆因全港10個景點都有超過 2 米高、1：1 還原尺寸的法寶「隨意門」打卡位，召喚各粉絲找尋粉紅門框打卡，領取限量紀念品！除此之外，第二場的多啦A夢無人機表演更會加入全新彩蛋，在7月20日再訪維港上空，粉絲們萬勿錯過！

多啦A夢 | 10個「隨意門」打卡位 + 換多啦A夢紀念徽章、花樽、環保袋！

（圖片來源：官方提供）

10道隨意門遍佈在全港各區，門內更有為各個景點而創作的不同插畫，好似多啦A夢穿越隨意門，帶大家發掘香港不同景點。十個展示地點包括：

1. 香港藝術館

2. 山頂淩霄閣

3. 觀塘海濱公園

4. 中環閣麟街（近荷李活道）

5. 中環碼頭

6. 中環遮打花園

7.西九文化區（藝術公園秘密花園）

8. 廟街（榕樹頭）

9. 灣仔「水上運動及康樂主題區」

10. 元創方 （*因活動安排關係，將於 7 月 12 日開始展示及換領紀念品）

（圖片來源：官方提供）

除了拍照留念，在任何一個隨意門展示景點都可以以打卡換領徽章！換領方法簡單——只要在7月9日到8月8日的中午12時起，到訪任何一個隨意門展示景點後，在社交媒體（Facebook/Instagram/小紅書）上傳一則包含隨意門的打卡帖文，並在帖文標註#DORAEMON100 及 #DiscoverHongKong ，完成上傳後向隨意門工作人員展示，即可獲得徽章一枚！

（圖片來源：官方提供）

除了紀念徽章，只要到訪任何三個或以上的隨意門展示景點，在個人社交媒體（Facebook／Instagram／小紅書）上傳三則包含不同地點隨意門的打卡帖文，帖文同樣標註#DORAEMON100及 #DiscoverHongKong，完成後到達位於尖沙咀星光大道「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽的換領櫃位（K11 MUSEA G033 店內）向工作人員展示，即可獲得特別紀念品黃色多啦 A夢花樽及環保袋！徽章和紀念品都數量有限、送完即止！

（圖片來源：官方提供）

打卡換禮品以外，獨家主題紀念品已經在7月8日率先登場，在DDT Store網上優先發售，系列總共有超過50款不同精品，包括收藏價值極高、全球限量 300 枚的紀念畫作、全球限量 500 枚的原木雕塑和可愛造型毛絨鎖匙扣等等。

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