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10/07/2024

假如特朗普當選了

#財金大勢 #拜登 #特朗普 #美國大選
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　　拜登不但在首場總統辯論上，表現被特朗普比下去，而且近日拜登甚至誤說自己可成為「第一位輔助非裔總統的非裔女性副總統」！

 

　　拜登年邁兼思維紊亂，讓特朗普重返白宮的機會大增。許多投資者就估，特朗普會怎樣使美國的經濟，「再度偉大起來」？

 

　　簡單以理財收支平衡的原則講，特朗普的「節流」是減少對外事務的開支，包括不再投放資源，例如派美軍到海外參戰，或不再保護烏克蘭及美國的盟友；「開源」則是向全球徵收關稅。「節流」涉美國外交及軍事的影響力，甚至美國一直以來的道德價值，與投資的直接關係較少，現只說「開源」--徵收關稅。

 

　　特朗普已明言，他當選後將對所有進口商品徵關稅，其中針對中國的稅率會介乎60%至100%之間，並會要求美聯儲局減息等。不過，兩星期前（6月25日），也是首場總統辯論前幾天，有16位諾貝爾經濟學家聯署發出警告，指特朗普不負責任的財政預算，將重新導致美國通脹有再次反彈的風險，並將使全球經濟增長停滯不前，更認為拜登的經濟方案遠勝於特朗普。此外，有華爾街分析師也贊同，特朗普的經濟方案將導致物價重新上漲。

 

以關稅對付有威脅的國家

 

　　特朗普的「關稅壁壘」理念與他的幕僚萊特希澤(Robert Emmet Lighthizer)可謂一脈相承。萊特希澤是前美國首席貿易代表，若特朗普當選，他便是接替耶倫出任下屆財政部長呼聲最高的人。萊特希澤曾揚言：「後世會記得，是特朗普永久扭轉了美國貿易的危險軌跡，把美國放在第一位，美國的農民、牧場主人及工人將變得更為富裕，並讓美國變得更加安全。」

 

　　早於列根年代，當時尚年輕的萊特希澤已參與主導《廣場協議》(Plaza Accord)。當年美國聯同英、法、德3大工業國，聯合干預外匯，使美元對日圓及馬克等主要貨幣有秩序地貶值，以解決美國巨額貿易赤字。美國同時對日本實施配額制度及懲罰性關稅，以限制日本汽車、半導體等產品進口，令日本經濟其後陷入了「迷失的30年」。

 

萊特希澤：No Trade Is Free

 

　　不要以為特朗普的關稅政策只用來對付對美國有威脅的國家，例如過去的日本和今時的中國。今次特朗普將連美國盟友進口美國的產品，也不會例外，凡具競爭力、性價比高於美國的貨品都要課關稅，直至這些產品再無威脅。

 

　　關於特朗普對國際貿易的看法，其實用萊特希澤20年前著作《貿易並沒有自由》(「No Trade Is Free」)的書名，一句已可講完。要留意的是，無論拜登或特朗普都將不再視任何國際貿易組織的協議，包括世貿(WTO)、跨太平洋夥伴關係協定(TPP)等為優先事項。而美國民主和共和兩黨均一致贊同，要「糾正」一直以來，他們所謂的「不公平」貿易，即是約40年來，美國自己不事生產，並享用外國廉價產品所帶來的貿易逆差，導致美國經濟萎縮。

 

　　特朗普認為，雖然今時美國仍在生物科技、AI等領域領先全球，但美國貿易夥伴的「掠奪行為」，包括補貼生產和以低於成本價格，傾銷商品等行為，最終都會撼動美國的優勢，剝奪了美國人的就業機會。所以他認為要逆轉全球化，尤其是要對付來自中國生產成本較低的挑戰。

 

　　萊特希澤指美國財赤，代表美國財富的消減，也是美國財富直接轉移到競爭對手（中國）的具體指標，故建議關稅由7.5%提升至25%，而經濟及軍工產品過去也太依賴中國。因此，有評論認為，若萊特希澤出任財長，將會放手讓美元貶值，以促進美國出口，實質減少美國國債。但這樣卻會加劇美國通脹，也威脅到美元國際貨幣的公信力與地位。

 

只許美國賺外國人的錢

 

　　有人形容，特朗普「以美國優先」的經濟政策是「經濟民族主義」，即是只許美國賺外國人的錢，而不許外國商家賺美國的錢。這種經濟上的民族主義顛覆了，過去大部分人對全球經濟發展的認識。其實，無論下任總統是特朗普或拜登，這個政策很大機會也不會變。4年前拜登上任之初，基本上便是沿用特朗普的政策：以美國製造業優先，不再理會之前的貿易協議，並推行關稅措施。

 

　　投資者關注股市多於誰會勝選，而股市又與經濟關係密切。16位諾貝爾經濟學家聯署警告，特朗普會搞垮經濟；特朗普的競選團隊則說，美國人不需要毫無價值、脫離現實的諾貝爾得主來告訴他們，哪位總統會讓他們的財富增加。

 

　　摩根大通的執董兼全球投資策略師施奈德(Shawn Snyder)認為，市場對美國總統大選可能有一些誤解。他指市場普遍認為，如果某位候選人勝出，就會「冧市」，但這種情況從未真正發生過。正如美國投資大師林奇(Peter Lynch)所說，沒有人能（準確）預測股市，而股市長遠總會升多於跌。如看二戰後標普500的整體表現（圖），無論是哪黨執政、誰當總統，對股市又似無大關係，所以大家還「估」甚麼呢？

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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