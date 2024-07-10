GLOBAL Wednesday｜李振豪：英國石油發盈警 資源類股份要避開？憧憬銀行股增派息回購？

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

聯儲局主席鮑威爾出席聽證會後發表講話，惟講話內容趨向審慎，對減息時間表有何啟示？美國即將公布6月通脹數據，市場預期核心CPI按年持平，按月則升0.2%，目前通脹數據對減息預期有多大參考作用？繼埃克森美孚(XOM)周一發布盈警後，再有石油股英國石油(BP)預告因實際煉油利潤率大幅下降，導致第二季造成虧損，業績前投資者宜避開資源股？早前美國銀行大多同過監管機構的年度壓力測試結果，反映銀行股資金流充裕，投資者可憧憬銀行股增加派息及回購，於業績前夕部署嗎？

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