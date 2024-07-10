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10/07/2024

梁思浩揭楊思琦扮可憐！當初為對方出頭疑似怪錯佘詩曼？楊思琦嬲爆IG鬧：無事搞事

#江美儀 #演員 #香港小姐 #晴報文章 #吳家樂 #娛樂 #楊思琦 #電視劇 #梁思浩 #郭羨妮 #佘詩曼 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　梁思浩日前在節目《娛樂好好玩》中爆料，指有位前香港小姐不時在人前扮可憐，自己與吳家樂都曾經受騙，他表示曾遇到一位外表楚楚可憐的女星：「隻眼未流眼淚，不過都已經『浪』住（眼淚），咁我哋兩個……嗰時家樂未結婚，就唔知係咪睇中人啦！就問佢『咩事呀？』，對方答：『我……我……（發出啜泣聲）唔講喇……』，最怕呢啲！」梁思浩指多番關心下，決定為對方出頭：「我話：『你哋啲劇組蝦人呀！』，點知原來唔係……我而家都要同嗰個人道歉呀，因為我幫錯咗人呀！」

 

 

　　梁思浩指被指控欺負人的女星有江美儀的霸氣感，他表示：「嚟同我哋哭訴嗰個係可憐樣嚟嘅，我哋誤會咗霸氣嗰個人係蝦佢，原來掉返轉。」梁思浩更透露對方是香港小姐出身，現時甚少在香港電視幕前演出，在內地亦不見有好多工作，曾發生了一件轟動全港的事，並稱很多人都被她楚楚可憐的外表欺騙。梁思浩說出一個關鍵線索，指該女星當時自稱被欺負時，正拍攝一部由三位女星共同主演的劇集。有不少網民猜出他指的可能是由郭羨妮、佘詩曼及楊思琦主演的《無名天使3D》，當年的確有傳三女拍劇時發生不和，傳出郭羨妮、佘詩曼合力排斥正上位的楊思琦。梁思浩後來公開他所指的正是楊思琦，他繼續分享對方稱被「欺負」的內情：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲讀吓劇本啦』，啱唔啱先？」梁思浩指娛樂圈有很多雙面人，很多事不能看表面。

 

 

　　事後，楊思琦不滿被亂爆料，IG發表一張Whatsapp對話的截圖，並配上陳冠希的歌曲《戰爭》，她留言說：「So funny ! 無事搞事， 你是什（甚）麼人啊！？」而Ｗhatsapp的對話截圖中，見楊思琦回應對方說：「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」對方安慰思琦說：「所以我哋完全信任你，他呢個人心地唔好！」思琦再回應說：「他要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我！」

 

 

轉載自: 晴報

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