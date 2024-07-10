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10/07/2024

柳俊江離世半年女友走出流言陰霾！Grace與柳家關係要好：同去慈山寺參拜又為柳母慶生

#娛樂 #晴報文章 #娛樂人物職業 #主播 #柳俊江 #影視娛樂
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　　柳俊江離世半年情義女友代盡孝 Grace走出流曾有「新聞王子」之稱的前無線新聞主播柳俊江，今年1月被發現在寓所燒炭輕生亡，終年42歲。柳俊江女友Grace Mak曾一度遭網民狙擊，不過她保持沉默未有回應。事隔半年，Grace與柳俊江家人關係非常要好，更為柳媽媽慶祝生日，以行動證明一切。

 

　　柳俊江離世震驚全港，有傳他生前受情緒病困擾。柳俊江女友Grace是「跳高女神」楊文蔚經理人，在男方離世後，因有傳事前二人為感情爭執，當時有部分網民在Grace的IG留言質問，而柳俊江的生前好友王陽翎亦曾發文狙擊，及後柳俊江家屬表示已視Grace為家人，所以王陽翎撤回要求Grace回應。

 

 

　　今年2月，Grace與柳俊江家人到大埔慈山寺參拜，並留言「Family Day（家庭日）」；而柳俊江弟弟亦曾在亡兄生忌時，上載Grace與柳媽媽在觀音廟前的合照，相中Grace摟住柳母肩膀，二人都笑得好燦爛，弟弟留言：「祝你（遲來的）生日快樂！我們現在過得很好，願你在天上繼續守護我們。我會永遠保護真正愛你的，無條件為你付出所有的人。Keep smiling,all the best.」以行動證明柳家同Grace關係良好。

 

 

　　日前，Grace在IG限時動態分享三張合照，只見她與柳家齊齊打邊爐，為柳媽媽慶祝生日。她分享柳媽媽與兒子的合照，相中柳媽媽對生日蛋糕許願，她留言道：「柳媽媽生日快樂」；大家拍攝大合照時，Grace全程在柳媽媽身邊，挨住對方肩膊合照，親密如母女般。Grace亦難得留言訴心聲：「無論甚麼環境，請選擇做一個有情義的人。」

 

轉載自: 晴報

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