積金易平台，助你策劃退休

由強積金管理局牽頭的「積金易」平台，已經於上月26日正式推出，暫時只有一家受託人獲納入至「積金易」平台，估計到明年年底，所有受託人都會納入積金易的平台。

到時後，無論你有多少個強積金戶口，分佈於哪幾家受託人，你都可以在網上或手機應用程式中一目瞭然。而且，你還可以一眼就看到當時的總累算權益，絕對有助大家策劃退休呢！

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上次提到，我的朋友Stephen就是那些從不關心，也不知道從何關心自己強積金戶口的人。他計劃3年後退休，我告訴他，他退休前，積金易平台應該已經全面實施，再沒藉口不去管理自己的強積金戶口了。

但在這時，他問了我一個關於強積金的ABC問題。

「其實，3年後我還未到65歲的，我可以提取我的強積金嗎？」

「哈哈，你這個是強積金的ABC問題呢！」我半開玩笑地說。

「你知道我一向都沒有關心自己的強積金，所以，即使是ABC問題，我也不會知道的！」Stephen靦腆地說。

「沒問題，很多人都是這樣的。我真的希望，積金易平台推出之後，可以促使更多人關心自己的強積金呢！好了，關於這個ABC問題的答案是這樣的，原則上，你要到65歲才可以提取強積金的累算權益，但如果你已滿60歲，又真的提早退休，便可以做個宣誓，那就可以提早取回你的強積金！」

「啊，原來如此！3年後我已經60歲了，所以符合提早退休的條件！但如果之後我再工作又如何？」

「如果再工作，你就要再供強積金了。」

「明白，那麼，如果我過了65歲才再工作，我還要供強積金嗎？」

「法例上是不用了，當然，如果你仍然想儲錢，也是可以的。」

「嗯，我清楚了。那麼，剛才你提到的積金易平台，怎樣幫我策劃退休呢？」

「好的，讓我解說一下吧！所謂的『積金易』平台，其實是個一站式的電子平台，讓計劃成員隨時隨地透過網上和手機應用程式，管理他們在不同計劃內的強積金帳戶。你可以實時查閱帳戶資料、轉移基金、整合帳戶等等。你不止可以看齊你所有的強積金戶口，而且，一眼就知道所有強積金戶口的總累算權益，這不是方便策劃退休嗎？」

「嗯，是的！那麼，如果我要轉換強積金，也是在這個平台進行？」

「是的！就連剛才你說想以提早退休為理由，取回你的強積金，也可以在這個平台做到。只要你在平台上申請了，再去民政事務處宣誓，然後透過此平台，上載宣誓聲明便可以，比以前要用實體表格方便得多了！」

「同意呀！」

作者電郵：lkslo@yahoo.com