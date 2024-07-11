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11/07/2024

大埔美食 | 大埔墟美食遊推介！CP值高手工點心最平$10起 / 爆餡客家糯米糍 / 大埔名物炸豬扒上海麵

#香港美食 #香港食買玩 #美食特集 #親民美味 #大埔墟 #大埔
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Text: Sammy Leung

　　香港真的有很多美食，講到「搵食」，大家又會去邊區？今次就會主要講講大埔墟，除了有名物豬扒麵外，仲有爆餡糯米糍，一齊來一次美食遊！

 

延伸閱讀：

石硤尾美食｜南山邨愈夜愈精彩！盤點必食5大人氣店︰排長龍白汁冰、關注組推介婆婆燒賣、40年老店招牌火焰牛柳粒

 

大埔墟美食遊│1. 林記點心：CP值高手工點心

 

　　在大埔墟街市及熟食中心的「林記點心」主打手工點心，價錢由$10至$20不等，所以真的超抵食，很多住在附近的居民都會去捧場。有網民指必試燒賣啖啖肉；山竹牛肉有牛肉味，咬落彈牙；而蝦餃則是皮薄餡靚，會食到有蝦仁的。其他必食有豆豉蒸排骨飯、鵪鶉蛋燒賣、叉燒包、奶黃包、雞扎、香茜魚翅餃、鳳爪等。不過，因為這間店有很多人去，所以是有機會要搭枱的。

 

圖片來源：discoverhongkong.com

 

林記點心

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS08至09鋪

 

下一頁：網民大讚高質日本菜

 

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