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10/07/2024

【FOCUS】蘿蔔快跑百度發飆，「無人駕駛」熱藏兩誘因

#無人駕駛 #百度 #Robotaxi #現金流 #蘿蔔快跑 #交通強國
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　　蘿蔔快跑，百度（09888）發飆。被外媒稱為「全球最大的無人駕駛試驗場」的中國，「智能駕駛」、「無人駕駛」競賽方興未艾，往小處看，是各路巨頭瞄準擁有巨大現金流的經常性收入業務；往大處看，則是2035年基本建成交通強國的藍圖。

 

盈利憧憬+政策扶持

 

　　距離特斯拉（Tesla）旗下自動駕駛的士Robotaxi下月8日上線還有近一個月，在武漢、深圳、北京、上海等城市的街頭，一輛輛司機位空無一人，車尾寫著「測試車輛，隨時停車」的白色的士，早已全天候運營。而這些正正是2017年6月啟動「阿波羅計劃（自動駕駛開放技術平台）」的百度，經歷七年沉浮後，向「全球首個實現商業化盈利的自動駕駛出行平台」邁進的嘗試。

 

【FOCUS】蘿蔔快跑百度發飆，「無人駕駛」熱藏兩誘因

百度旗下「蘿蔔快跑」目前在武漢、深圳、北京、上海等逾十個城市提供無人的士服務。


　　頭頂「即將盈利」憧憬的光環，再加上政策扶持接踵而來（包括工信部上月批准9間車企在部分道路進行L3和L4自動駕駛技術測試、北京市經信局就自動駕駛汽車條例徵求意見、上海批准部分區域居民可免費預約無人駕駛的士出行等），百度股價周三（10日）半日抽升逾一成，見一個月高位。

 

　　搭乘駕駛座空空如也的的士無疑需要膽量，尤其是在武漢橫跨長江大橋。但百度就指，蘿蔔快跑「累計服務逾600萬單（截至4月中），沒有出現過重大的人員傷亡事故。」

 

變現機器+交通強國

 

　　目前，全球汽車自動駕駛進程普遍被視作處於由L2級（部分自動駕駛）向L3級（有條件自動駕駛）的過渡階段，而百度5月發布最新自動駕駛大模型Apollo ADFM，聲稱為全球首個支持L4級（高度自動駕駛）的大模型。

 

　　何解從百度到特斯拉，乃至Alphabet、亞馬遜等科企巨頭，都爭相進軍自動駕駛？Alphabet旗下Waymo目前在三藩市、鳳凰城、洛杉磯提供自動駕駛的士服務，亞馬遜旗下的Zoox則在其總部所在地加州福斯特城提供員工接駁服務，並正進軍拉斯維加斯。簡而言之，即是令每輛車成為人工智能驅動的現金流機器。

 

【FOCUS】蘿蔔快跑百度發飆，「無人駕駛」熱藏兩誘因

Alphabet旗下Waymo目前在三藩市、鳳凰城、洛杉磯提供自動駕駛的士服務。


　　而在百度創始人李彥宏看來，自動駕駛只是起點，終局則是智慧交通、智慧城市；而中國早在2019年就提出，到2035年基本建成智慧化、綠色化的交通強國。

 

　　人工智能一大終極商業化運用場景－－無人駕駛交通，不再是天方夜譚，由此引發科技跟普通人搶飯碗的爭議。以蘿蔔快跑首批進駐城市武漢為例，1000輛無人駕駛的士「不吃不喝、沒日沒夜」，加上車費補貼優惠，這一刻受衝擊的是的士、網約車司機，下一個又是誰？

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