甚麼是數字經濟？港府積極推動發展！面對市場消費模式改變，零售企業如何轉型升級？

近年大數據、物聯網、人工智能等新技術的興起，令全球數碼科技的應用大幅增加，為各行各業帶來變革，推動各地數字經濟急速增長。

為提升香港在世界經濟舞台的競爭力，港府正在積極推動本地數字經濟發展。最新一份《施政報告》指出，由財政司司長主持的「數字化經濟發展委員會」正在研究數字基建、數據跨境流動、企業數碼轉型及人力資源配套，並會於今年初提出建議。

隨著數字經濟成為大勢所趨，相信未來新零售模式更為普及。到底網店電商該如何應對，迎接未來經濟和消費者習慣的轉變？

文章目錄



● 甚麼是數字經濟？為甚麼需要數位轉型？

● 消費模式的改變：新零售競爭策略

● 如何踏出第一步？掌舖助你逐步全面轉型升級

甚麼是數字經濟？為甚麼需要數位轉型？

經濟合作暨發展組織（OECD）指出，數字經濟包含所有依賴科技，或藉此獲得顯著增強的經濟活動，而這些科技涵蓋數位技術、數位基礎設施、數位服務和數據。以這個定義來看，從日常生活而言，有些電商會透過物聯網、人工智能等技術處理物流工作，這已是數字經濟的實例。

隨住科技發展一日千里，近年各界都積極善用不同科技，透過數位轉型為業務創造更多價值。全球四大會計師事務所之一畢馬威（KPMG）去年發布《2023全球科技應用調查報告》，訪問了來自16個國家、2,100位企業高階主管，涵蓋零售與消費包裝、金融服務、科技等共9個產業。報告發現，提升銷售額（57%）是企業數位轉型的最主要因素。

數位轉型有助企業獲利，自然帶動數字經濟的發展。根據中國信息通信研究院發布的《全球數字經濟白皮書（2023年）》，2022年全球51個主要經濟體數字經濟規模為41.4萬億美元。從規模來看，美國數字經濟蟬聯世界第一，規模達到17.2萬億美元；中國和德國緊隨其後，規模分別達到7.5萬億和2.9萬億美元。除此之外，日本、英國和法國數字經濟規模亦超過1萬億美元。

由此可見，數字經濟已成為全球經濟發展的重要動力。試想想，當不少競爭對手都致力數位轉型，嘗試抓緊數字經濟帶來的好處和機遇，如果各位不與時並進，會有多大機會讓自己的業務不進則退？為了保持競爭力，數位轉型已成為企業發展的關鍵議題。

消費模式的改變：新零售競爭策略

談到零售業的數位轉型，最人所共知的相信非新零售莫屬。2016年，阿里巴巴創辦人馬雲提出新零售概念，強調以消費者體驗為中心，並應用AI、物聯網、大數據等技術實現全渠道銷售模式（Online Merge Offline，簡稱OMO）。

全球四大會計師事務所之一德勤（Deloitte）的《品牌企業的新零售轉型升級之路》報告指出：「在新零售模式下，線上和線下的邊界已變得非常模糊，消費者隨時處於在線上和線下場景中。」此外，消費者在消費過程中的搜尋（如資訊不對等）和購物（如門市數目）阻力均有急降。為了提高轉化率，當制定競爭策略時，企業應以消費者為中心，透過多加研究他們所處的位置和消費的時間，爭取更多與他們精準連接和互動的機會，優化消費體驗。

德勤該報告還指出，隨住零售市場的發展、全渠道銷售模式的冒起，消費者對企業的服務期望日益提高，對訂單交付的時效、便利性以及跨通路體驗要求不斷提升。除此之外，當今消費者對個性化、客製化的消費需求繼續保持旺盛。

近年不同市場調查亦反映上述消費者的轉變，例如國際知名運輸公司DHL進行了《2023年全球網購消費者調查》，訪問全球來自23個國家、超過11,500名網上消費者，當中逾95%受訪者表示他們曾因沒有合適的送貨選項，例如到戶派遞、自助櫃、提貨專門店等而打消購物念頭，同時亦有95%受訪者稱會根據企業提供的送貨選項，決定會否光顧他們。

2023年6月，大型諮詢公司羅兵咸永道（PwC）發表了《全球消費者洞察報告》，收集全球來自25個國家、共8,975名消費者的看法。被問到為何正在或計劃使用定期購服務時，41%受訪者稱這能給予客製化或個性化服務或商品，從而滿足他們的需要。

如何踏出第一步？掌舖助你逐步全面轉型升級

要如何配合消費模式的改變？想成功透過新零售策略，將零售業務數碼轉型，提供更切合消費者需要的購物體驗，除了給予更多送貨選項，增加交付訂單的效率和靈活性，兼且提供客製化商品和服務，掌舖商戶還可善用以下功能：

● 購物短片

市場研究公司益普索（Ipsos）的報告《拉近與消費者的距離：人性化體驗》指出，人類渴望的始終是有形之物，即使網購成風，有消費者仍會光顧實體店，就是為了親身接觸商品，判斷商品是否適合自己。要在數位環境中重現實際感官，提升人性化體驗，其中一個方法就是在網店放上出現人的影片。掌舖作為市場上唯一內建「購物短片」功能的網店平台，我們可以把你的網店打造成數碼陳列室，發展人性化商務！

● 社交媒體銷售整合

要實現全渠道銷售，當然少不免從社交媒體入手，畢竟社交媒體在港的滲透率極高——參考資深獨立數碼行銷顧問Jansen Lu的Facebook貼文，2024年1月Meta在港用戶人數高達630萬。掌舖推出了多項功能，方便各位在社交媒體推廣業務，例如同時於網店和社交媒體串流直播、直接從社交媒體匯入商品等。今年掌舖更會推出新功能，讓商戶更輕鬆於WhatsApp進行銷售，請各位拭目以待！

● 手機版零售管理系統

德勤的報告指出，隨住新零售模式令線上和線下之間的界限模糊化，整合業務的管理資源和制度變得非常重要。有見及此，掌舖推出了「手機版零售管理系統（mPOS）」功能，助你整合線上和線下的銷售數據，實時同步管理綜合庫存、訂單和顧客資料，立即告別重複輸入數據的煩惱！

● 會員積分系統

掌舖亦推出了「會員積分系統」，無論線上抑或線下消費者，購物後都可在相同會員系統賺取積分；日後再次消費時，他們就能兌換積分，積分當錢使！我們未來會進一步增加積分系統的靈活性，除了讓你在特別場合向會員贈送積分，還可讓會員利用積分換取禮品，助你牢牢抓住他們的心！

● 品牌自家專屬手機APP

世界領先的內衣零售商Victoria's Secret & Co.首席顧客官Chris Rupp表示，他們企業其中一個關鍵銷售渠道就是手機APP，助消費者更方便與品牌互動，有利建立顧客關係。掌舖商戶現在可以同時建立網店和「品牌專屬APP」，毋須額外成本和IT數碼知識，助你更全面地實現全渠道銷售模式，加強維繫及培養會員忠誠度！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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